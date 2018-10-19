Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Карпин: самое главное - не получилась игра в атаке (видео)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что его команда сыграла плохо.



– После матча вы подошли к судьям, эмоционально разговаривали. Были недовольны решениями в концовке?

– Доволен всем.

– Что сегодня не получилось?

- Потеря концентрации плюс с углового… Самое главное, не удалась игра в атаке. И в позиционных, и в контратаке. Слишком много теряли мячей.

- Это связано с хорошей игрой "Локомотива", или с плохой – "Ростова"?

– С нашей плохой игрой.

Rusfootball.info
Теги: Карпин Ростов Локомотив Rвидео
Вчера, 22:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  SuperGonzo   (Вчера, 23:00)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Не вставай на пути поровозика sunglasses laughing
Регистрация: 2.05.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.