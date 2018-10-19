Валерий Карпин: самое главное - не получилась игра в атаке (видео)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что его команда сыграла плохо.– Доволен всем.- Потеря концентрации плюс с углового… Самое главное, не удалась игра в атаке. И в позиционных, и в контратаке. Слишком много теряли мячей.– С нашей плохой игрой.