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Сергей Шнуров собрал рекордные 65 тысяч зрителей на стадионе "Санкт-Петербург"

Сегодняшний концерт группировки "Ленинград" на стадионе "Санкт-Петербург" посетило 65 110 зрителей.

Это рекордный показатель посещаемости для "Ленинграда".

Предыдущий рекорд посещаемости "Ленинград" установил в июле 2017 года. Тогда на стадионе "Спартака" присутствовало 47 тысяч зрителей.

Вчера, 23:11
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