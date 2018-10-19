Сергей Шнуров собрал рекордные 65 тысяч зрителей на стадионе "Санкт-Петербург"

Сегодняшний концерт группировки "Ленинград" на стадионе "Санкт-Петербург" посетило 65 110 зрителей.Это рекордный показатель посещаемости для "Ленинграда".Предыдущий рекорд посещаемости "Ленинград" установил в июле 2017 года. Тогда на стадионе "Спартака" присутствовало 47 тысяч зрителей.