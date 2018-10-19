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Дмитрий Скопинцев: мы не должны были проигрывать "Локомотиву" (видео)

Защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев прокомментировал поражение от "Локомотива" в матче 11-го тура чемпионата России.



- Характер нашей команды. Не выключаемся никогда из игры, несмотря на счет. К сожалению, проиграли. После второго пропущенного мы атаковали, никто не сдавался раньше времени.

- Счет по игре?

- Счет не по игре. Одинаковое количество моментов, мы не должны были проигрывать, видимо что-то сделали не так. Любая игра наказывает. Сделаем выводы. Ни о каком бремени лидера даже не думали.

- Карпин не бушевал в раздевалке?

- Нет. Он все спокойно воспринимает. Мы за него, он за нас.

- Целенаправленно готовились к Фернандешу?

- Никто ни к кому не готовился. Он не Криштиану Роналду.

- Когда в сборную?

-Как бог даст!

Михаил Гончаров, Rusfootball.info
Теги: Скопинцев Ростов Локомотив Rвидео
Вчера, 23:25
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#1  Bender  г.Ростов-на-Дону (Вчера, 23:49)
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Болеет за:
«Ростов»
КАКАЯ СБОРНАЯ , УПЫРЬ СДУЛСЯ СОВСЕМ !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
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