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Виктор Гончаренко: Бийол будет готов к игре с "Ромой", до возвращения Кучаева еще далеко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал степень готовности к возвращению на поле полузащитников Яки Бийола и Константина Кучаева.

Сегодня в матче 11-го тура российской премьер-лиги ЦСКА обыграл "Анжи" со счетом 2:0 благодаря голам Николы Влашича и Федора Чалова.

"Бийол к следующей игре в Риме будет готов. До возвращения Кучаева еще далеко, вернется он после следующей паузы", - цитирует Гончаренко Sport24.
Теги: Гончаренко Бийол
Сегодня, 00:22
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