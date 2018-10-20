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Владислав Игнатьев: благодарю мальчика, подающего мячи

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после победы над "Ростовом" в матче 11-го тура чемпионата России (2:1) подчеркнул, что красно-зеленым нельзя расслабляться.

"В нашем положении нужно набирать очки. Мы заслуженно одержали третью победу подряд.

Но нельзя расслабляться. Сегодня забили, расслабились и тут же пропустили.

Первый гол? Мяч ушел за боковую, но мальчик быстренько мне его вернул. Я бросил на Антона, который забил невероятный гол с острого угла. Если бы передачи считали, как в хоккее, то мальчик был бы ассистентом. Поблагодарил его. Не знаю этого парня, но, думаю, еще увидимся", - приводит слова Игнатьева пресс-служба клуба.
Теги: Локомотив Игнатьев Ростов
Сегодня, 08:19
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 08:28)
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Болеет за:
ЦСКА
Всё правильно: с тебя пример берут. Не надо бить водителей и чиновников по пьяни, надо голы забивать и пасы раздавать.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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