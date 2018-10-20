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Антон Шунин: в матче с "Зенитом" необходимо прервать нашу неудачную серию

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин в интервью заявил, что команде необходимо прервать неудачную серию в матче с "Зенитом".

"Мне изначально было понятно, что сезон будет непростой для нас. Сейчас не самый удачный период, мы проиграли несколько матчей. Надо постараться уже в ближайшем матче эту неприятную серию прервать.

Нельзя мириться с поражениями, надо переломить ситуацию. В сезоне не бывают только одни победы, такие моменты тоже случаются. Могу сказать, что внутри коллектива у нас правильный настрой и присутствует желание изменить эту ситуацию", - приводит слова Шунина "СЭ"
Теги: Шунин Динамо Зенит
Сегодня, 08:41
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6
(2)
#6  Volodia379   (Сегодня, 10:49)
  • +1
  •  (1)
online

Иногда Динамо выдает хорошие матчи против сильных соперников(Зенит к ним не относится)! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 10:39)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: yanus0407
Обратно в пердив - там ваше место...


Кто бы писдел --ваша бомжатня в пердиве каждый кустик знает..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 10:15)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Николай Виденко
Если игроки будут думать,как бы не проиграть,то влетят точно.Если будут думать о том,как выиграть и всё делать для этого,то может что и получится.

То всё равно влетят, только с б0льшим счётом.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#3  Николай Виденко   (Сегодня, 09:46)
  • -2
  •  (2)

Если игроки будут думать,как бы не проиграть,то влетят точно.Если будут думать о том,как выиграть и всё делать для этого,то может что и получится.
Регистрация: 26.02.2018 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 09:39)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Репетируешь эпилепсию,солнечный удар или снова слепоту Антонина?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 09:07)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Обратно в пердив - там ваше место...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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