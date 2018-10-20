Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Марио Фернандес вошел в десятку лучших ассистентов ЦСКА в истории

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, сделавший голевую передачу на Федора Чалова во вчерашнем матче с "Анжи" (2:0), поднялся на десятое место в списке армейских ассистентов.

Игрок сборной России помог отличиться партнерам по 28 раз.

Рекордсмен армейцев Алан Дзагоев отметился 91-м результативным пасом в премьер-лиге, отдав мяч под точный удар Николе Влашичу.

1.Алан Дзагоев - 91
2.Ролан Гусев - 45
3.Вагнер Лав - 38
4.Юрий Жирков - 36
5.Сергей Семак - 35
6.Даниэл Карвалью - 33
7.Дмитрий Хомуха - 31
8.Зоран Тошич - 29
9.Сейду Думбья - 28
10.Мариу Фернандес - 28

"СЭ"
Теги: ЦСКА Марио Фернандес Дзагоев
Сегодня, 08:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  miktar   (Сегодня, 10:14)
  • +2
  •  (4)
online

Умничка. Главное -нормальный человек и футбольный боец.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  molot327  Москва (Сегодня, 10:12)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо и Марио, и Алану! Продолжайте улучшать этот показатель!! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.