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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Илья Геркус: чемпион возвращается!
Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус поздравил клуб с победой над "Ростовом" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Отличных выходных вам, "железнодорожники"! К пятничному настроению, что намного важнее, добавилось настроение победное! Это наш третий успех подряд в РПЛ. Чемпион возвращается!
Все на "Порту"! Наш стадион становится всё громче (более 13 000 в будний день). Так держать!" — написал Геркус в своем инстаграме.
"Отличных выходных вам, "железнодорожники"! К пятничному настроению, что намного важнее, добавилось настроение победное! Это наш третий успех подряд в РПЛ. Чемпион возвращается!
Все на "Порту"! Наш стадион становится всё громче (более 13 000 в будний день). Так держать!" — написал Геркус в своем инстаграме.
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