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Илья Геркус: чемпион возвращается!

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус поздравил клуб с победой над "Ростовом" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Отличных выходных вам, "железнодорожники"! К пятничному настроению, что намного важнее, добавилось настроение победное! Это наш третий успех подряд в РПЛ. Чемпион возвращается!

Все на "Порту"! Наш стадион становится всё громче (более 13 000 в будний день). Так держать!" — написал Геркус в своем инстаграме.
Теги: Локомотив Ростов Геркус
Сегодня, 09:24
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