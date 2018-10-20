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Александр Бубнов: старый добрый ЦСКА возвращается

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА в матче с "Анжи" (2:0).


"По самоотдаче к "Анжи" не может быть претензий. Совсем не чувствовалось, что команда находится в бедственном положении.

Правда, с точки зрения качества игры "армейцы" были намного сильнее. По большому счёту у "Анжи" был только один момент в конце встречи да несколько неплохих атак. ЦСКА же имел игровое преимущество — нужно было только забить. После этого довести дело до конца было лишь делом техники.

Можно сказать, что старый добрый ЦСКА, выигрывающий на классе, возвращается. Молодёжь с каждым матчем чувствует себя всё увереннее, а качество игры постепенно растёт", — сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: ЦСКА Анжи Бубнов
Сегодня, 09:51
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#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:34)
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НОвый добрый ЦСКА осваивается))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 10:17)
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online

То-то же!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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