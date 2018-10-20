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"Урал" - "Крылья Советов": на матче ожидается 15 тысяч зрителей

Пресс-служба "Урала" сообщает, что на предстоящем матче 11-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" ожидается около 15 тыс. болельщиков.

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
Теги: Урал Крылья Советов
Сегодня, 10:12
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