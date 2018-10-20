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"Оренбург" — "Енисей": команды объявили составы

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Енисея" на предстоящий матч 11-го тура Премьер-Лиги.

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Попович, Мишкич, Козлов.

"Енисей": Филиппов, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул.

Начало игры — в 11:30 по московскому времени.
Теги: Оренбург Енисей
Сегодня, 10:30
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