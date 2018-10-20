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Член исполкома РФС Лебедев: наконец-то "Ростов" опустили на землю

Член исполкома РФС, заместитель председателя Государственной Думы Игорь Лебедев поделился мнением о матче 11-го тура Премьер-Лиги "Локомотив" — "Ростов" (2:1).

"Я болельщик "Локомотива", поэтому любая победа радует. Впереди два не очень сложных матча с "Енисеем" и «Арсеналом», к тому же есть две победы над ЦСКА и "Ростовом". Надеюсь, теперь команда ещё выше поднимется в турнирной таблице.

"Локо" победил по делу. "Ростов" вообще никакой. Поставили автобус в своей штрафной и забили случайно со стандарта. На протяжении всего сезона ничего не показывали. Случайно выигрывали. Теперь у них пошли серьёзные соперники, и мы видим, что результата нет. Наконец-то их опустили на землю", - сказал Лебедев.

"Чемпионат"
Теги: Локомотив Ростов
Сегодня, 10:35
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(3)
#6  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 11:02)
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online
Болеет за:
«Ростов»
а у Локо все мячи после окуительных комбинаций залетели? вот ж даун, мля
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 11:00)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
дык он типа из народа вышел..


из бояр он из епанутых..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 10:51)
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online

Цитата: бородач
иди в народ валенок епаный..

дык он типа из народа вышел.. smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:48)
  • +1
  •  (1)

дибил


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  бородач  счётная палата (Сегодня, 10:42)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Ладно молокососы и пенсионеры тут на форуме, нам делать не куя --но какого куя здесь постоянно околачивается депутут,чяво дел нема-куй лысый иди в народ валенок епаный..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#1  МАРТ  тюмень (Сегодня, 10:42)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
и "это" говорит Государственный муж?..

иногда лучше молчать, чем разевать рот..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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