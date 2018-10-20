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Молодежка "Урала" оказалась сильнее своих сверстников из Самары

Молодежная команда "Урала" обыграла "Крылья Советов" со счетом 2:1.

Это позволило команде из Екатеринбурга подняться на восьмое место.

Молодежные команды

11-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: Новиков, 30 (1:0). Горбунов, 39 (1:1). Татаринов, 67 – с пенальти (2:1).
Теги: Урал Крылья Советов
Сегодня, 11:27
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