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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Молодежка "Урала" оказалась сильнее своих сверстников из Самары
Молодежная команда "Урала" обыграла "Крылья Советов" со счетом 2:1.
Это позволило команде из Екатеринбурга подняться на восьмое место.
Молодежные команды
11-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1 (1:1)
Голы: Новиков, 30 (1:0). Горбунов, 39 (1:1). Татаринов, 67 – с пенальти (2:1).
Это позволило команде из Екатеринбурга подняться на восьмое место.
Молодежные команды
11-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1 (1:1)
Голы: Новиков, 30 (1:0). Горбунов, 39 (1:1). Татаринов, 67 – с пенальти (2:1).
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