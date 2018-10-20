Артем Дзюба перед матчем с "Динамо" набрал мышечную массу (фото)

Пресс-служба "Зенита" в преддверии матча 11-го тура чемпионата России против "Динамо" выложила в твиттер промоснимок нападающего Артема Дзюбы .Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 21 октября в 14:00 по московскому времени.