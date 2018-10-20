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Артем Дзюба перед матчем с "Динамо" набрал мышечную массу (фото)

Пресс-служба "Зенита" в преддверии матча 11-го тура чемпионата России против "Динамо" выложила в твиттер промоснимок нападающего Артема Дзюбы .



Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 21 октября в 14:00 по московскому времени.
Теги: Зенит Динамо Дзюба
Сегодня, 11:54
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(2)
#8  pisto   (Сегодня, 13:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cadallero555
Веревки на бицепсах в радужных цветах(если кто не знает, то это цвета фратрии). Так что в Артёме ещё жива генетическая КБ-память.

Ты когда на небо смотришь тебя не смущает его цвет? Как ты живешь с такой латентностью?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:32)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
сила есть...
надо бы проверить его на наличие чужих бумажников мельдоний.

Подойди и проверь. Нет, ты просто подойди - и проверь.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 13:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Ultimate warrior. wwf
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#5  Barmaley   (Сегодня, 13:14)
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Тарзан заплакал, провожая Наташу Королеву до калитки. А стриптиз-бары Москвы предлагают бешеные контракты.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#4  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 12:20)
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К Бутырке присматривается!!! Брать будет!!!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#3  pasha  Ленинград (Сегодня, 12:18)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cadallero555
Веревки на бицепсах в радужных цветах(если кто не знает, то это цвета фратрии

Отчего же??? Чьи радужные цвета мы знаем smirk Фратрия,так Фратрия...


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:16)
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Болеет за:
«Спартак»
сила есть...
надо бы проверить его на наличие чужих бумажников мельдоний.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  cadallero555   (Сегодня, 12:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Веревки на бицепсах в радужных цветах(если кто не знает, то это цвета фратрии). Так что в Артёме ещё жива генетическая КБ-память.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
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