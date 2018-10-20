Спартаковцы возложили цветы у памятника жертвам трагедии на игре с "Харлемом" (видео)

Каррера, Родионов и Измайлов возложили цветы у памятника жертвам трагедии на матче "Спартак" - "Харлем" pic.twitter.com/WGpD3UsbKZ — СЭ Спартак (@spartak_se) October 20, 2018

Наставник "Спартака" Массимо Каррера, вице-президент клуба Наиль Измайлов а также гендиректор красно-белых Сергей Родионов возложили цветы у памятника жертвам трагедии на игре красно-белых в 1/16 финала Кубка УЕФА против "Харлема".20 октября 1982 года в концовке игры на арене возникла давка, в результате которой погибли 66 человек, еще 61 пострадал.