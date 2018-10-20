Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Спартаковцы возложили цветы у памятника жертвам трагедии на игре с "Харлемом" (видео)

Наставник "Спартака" Массимо Каррера, вице-президент клуба Наиль Измайлов а также гендиректор красно-белых Сергей Родионов возложили цветы у памятника жертвам трагедии на игре красно-белых в 1/16 финала Кубка УЕФА против "Харлема".



20 октября 1982 года в концовке игры на арене возникла давка, в результате которой погибли 66 человек, еще 61 пострадал.
Теги: Спартак
Сегодня, 11:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
#6  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:39)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ramzes
acetophenon,
Чмо, скажи честно, ты епанутый ??

Епанутый - это ты. В европе рушат памятники тем, кто погиб в борьбе с фашизмом, и ставят тем, кто подавил друг друга в давке, как бараны. Так это - в европе. Давайте, лижите им задницы, если евродерьмо вам такое сладкое.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#5  pisto   (Сегодня, 13:39)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
"Вечная память"? Что они сделали, чтобы заслужить её? Погибли в давке? Герои...

Малыш, болельщики - это часть клуба и когда они гибнут в такой ситуации, клуб должен делать все чтобы память о них жила. А теперь быстро кефир и спать бегом, сон-час пропустишь.
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#4  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 13:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
acetophenon,
Чмо, скажи честно, ты епанутый ??


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#3  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:24)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
"Вечная память"? Что они сделали, чтобы заслужить её? Погибли в давке? Герои...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  stepanmlc   (Сегодня, 12:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вечная память погибшим


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#1  oksva  Спб (Сегодня, 12:00)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вечная память погибшим , ведь совсем молодые ребятишки , ни за что погибли , по чьему то разгильдяйству . Интересно , кто то из виновных " сел " ? . Хотя , ушедшим навсегда и это уже не поможет . Скорбим . А руководителям Спартака - уважение .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.