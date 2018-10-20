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"Урал" - "Крыльев Советов": команды огласили стартовые составы

"Урал" и "Крылья Советов" объявили составы на предстоящий матч 11-го тура РПЛ.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Панюков.
Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Фидлер, Бавин, Евсеев, Араторе, Ильин, Юсупов.

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Бурлак, Зотов, Феррейра, Паита, Ланин, Молло, Антон, Корниленко, Канунников.
Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Чичерин, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Мияйлович, Яковлев, Шейдаев, Соболев.
Теги: Урал Крылья Советов
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