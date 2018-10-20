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Глушаков - единственный из состава "Спартака" отдал дань памяти жертвам трагедии на игре с "Харлемом"

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков возложил цветы у памятника жертвам трагедии на игре 1/16 финала Кубка УЕФА между красно-белыми и "Харлемом".

Ранее дань памяти погибшим отдали главный тренер команды Массимо Каррера, вице-президент клуба Наиль Измайлов а также гендиректор Сергей Родионов.

Примечательно, что больше никто из игроков основного состава "Спартака" не посетил мемориал погибшим.

"СЭ"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 13:07
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#3  xxd   (Сегодня, 14:00)
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online
Болеет за:
ЦСКА
а почему бы и нет, парень ничем не занят, тренировок нет, в футбол не играет,почему бы не погулять и и не подышать свежим воздухом.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 13:47)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уже не знает как подлизать чтобы в основу вернули
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  checkmate  checkmate (Сегодня, 13:25)
  • +1
  •  (5)
online

Еще не вечер.
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
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