Глушаков - единственный из состава "Спартака" отдал дань памяти жертвам трагедии на игре с "Харлемом"

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков возложил цветы у памятника жертвам трагедии на игре 1/16 финала Кубка УЕФА между красно-белыми и "Харлемом".Ранее дань памяти погибшим отдали главный тренер команды Массимо Каррера, вице-президент клуба Наиль Измайлов а также гендиректор Сергей Родионов.Примечательно, что больше никто из игроков основного состава "Спартака" не посетил мемориал погибшим.