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"Спартак" проведет матч с "Арсеналом" в траурных повязках

Московский "Спартак" почтит память жертв давки в "Лужниках", случившейся во время матча 1/16 кубка УЕФА с "Харлемом".

Команда Массимо Карреры выйдет на воскресный матч РПЛ против "Арсенала" в траурных повязках, болельщики на трибунах развернут баннеры, посвященные погибшим. Перед началом встречи пройдет минута молчания.

Напомним, трагедия на главной московской арене произошла 20 октября 1982 года.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 13:42
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