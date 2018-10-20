"Спартак" проведет матч с "Арсеналом" в траурных повязках

Московский "Спартак" почтит память жертв давки в "Лужниках", случившейся во время матча 1/16 кубка УЕФА с "Харлемом".Команда Массимо Карреры выйдет на воскресный матч РПЛ против "Арсенала" в траурных повязках, болельщики на трибунах развернут баннеры, посвященные погибшим. Перед началом встречи пройдет минута молчания.Напомним, трагедия на главной московской арене произошла 20 октября 1982 года.