Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Федотов: такие игры нужно дожимать

Наставник "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал результат матча с "Енисеем" (0:0).

"Такие матчи надо дожимать. Хотя надо признать, что во втором тайме было мало остроты. Тем не менее были подходы, которые просто не доиграли. Не хватало точного завершающего паса с фланга или торопились с нанесением удара.

Надо признать класс соперника. Они грамотно и очень хорошо оборонялись, перекрыли нам все зоны. В первом тайме у нас был выход один на один, были хорошие удары. Было подозрение на пенальти — игра рукой. По крайней мере, все это увидели и отметили. Был ряд очень острых моментов, где мы были обязаны забивать. Но, к сожалению, игра так сложилась, что нам это не удалось", - сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Федотов Оренбург Енисей
Сегодня, 13:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.