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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (5)
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Кокорин ответил на письмо болельщика "Динамо" из СИЗО (фото)
Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, ответил на письмо болельщика "Динамо", который написал ему слова поддержки.
"Кирилл, добрый день! Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за "Динамо" всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть. Спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо", - говорится в ответном письме Кокорина.
"Кирилл, добрый день! Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за "Динамо" всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть. Спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо", - говорится в ответном письме Кокорина.
Болельщик "Динамо" написал Кокорину письмо в СИЗО и получил ответ. pic.twitter.com/t81aFGcjO0— Антон Дорофеев ??? (@moscowdorofeev) October 20, 2018
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