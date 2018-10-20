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Кокорин ответил на письмо болельщика "Динамо" из СИЗО (фото)

Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, ответил на письмо болельщика "Динамо", который написал ему слова поддержки.

"Кирилл, добрый день! Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за "Динамо" всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть. Спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо", - говорится в ответном письме Кокорина.

Теги: Динамо Кокорин
Сегодня, 14:20
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#12  Volodia379   (Сегодня, 16:15)
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online

Помним откуда он а вот он потом вспомнит!? smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#11  Riders1990  bunker (Сегодня, 15:59)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Запятые есть,только не там где надо.С казнить нельзя помиловать он может и облажаться:)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#10  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:48)
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Цитата: suarez
Это что же получается? Можно было грамоту в школе не освоить нормально и всё равно хорошо потом зарабатывать

- Ты же дважды два в школе сложить не мог, откуда деньги на такую жизнь?
- Покупаю водку за рубль, продаю за три. Вот на эти два процента и живу
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 15:41)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скоро выкладывать начнёте и использованную Кокошей туалетную бумагу? Задолбали..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 14:54)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Левша или нет какая разница.Все бейте табуретками по тыкве друг друга и будете героями!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#7  suarez   (Сегодня, 14:40)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Phil
Наклон письма, как у левши.

Это он так бумагу сориентировал
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:39)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
он левша что ли?


правша.
это достаточно распространённый почерк с обратным наклоном.

прикольно так писать, по крайней мере, это необычно..
правда, в начерталке и инженерной графике такой наклон не допускается.

а учитель русского языка в школе почему-то дулся на меня за такой почерк ))))


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  Phil  Москва (Сегодня, 14:38)
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Болеет за:
«Динамо» М
Наклон строки, как у левши. Но он же, вроде бы, не левша . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#4  suarez   (Сегодня, 14:37)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это что же получается? Можно было грамоту в школе не освоить нормально и всё равно хорошо потом зарабатывать? hushed
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 14:35)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Дебилы, они даже не знают, как пишется такой документ.
Там должно быть написано: "Ответ на письмо №........." )))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 14:28)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Запятые? Не, не слышал


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 14:23)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
он левша что ли?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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