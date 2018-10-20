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Сергей Томаров: матч с "Рубином" будет принципиальным

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров поделился ожиданиями от предстоящего дерби против "Рубина".

"Это будет принципиальный матч. Нам нужно исправлять турнирное положение. Игры с "Рубином" всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Болельщикам это нравится. Надеюсь, что стадион будет полным", – сказал Томаров в эфире телеканала "Матч ТВ".

Встреча "Уфы" и "Рубина" начнется в 16:30.
Теги: Томаров Уфа Рубин
Сегодня, 14:33
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