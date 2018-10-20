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"Волна прибилась - мы в игре!" - проморолик "Динамо" к матчу с "Зенитом" (видео)

Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала проморолик к предстоящему матчу с "Зенитом".



Встреча "Динамо" с "Зенитом" состоится 21 октября. Начало - в 14:00 по московскому времени.
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 14:46
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6
(3)
#6  madhate  Вальхалла (Сегодня, 16:04)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
завтра мусарня отсосет и продвинется к тому чтобы бороздить поля лучшей лиги в мире
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
#5  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:41)
  • 0
  •  (0)

Мелиораторы. Хотя те, кто на дне, намочиться не боятся.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#4  на и мудрейший  север (Сегодня, 15:30)
  • +2
  •  (2)

смешно это слышать от болтающегося на 14 месте био мамо!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 15:08)
  • +4
  •  (4)

Кроме звезды есть еще кое что и тоже 2.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  нетрал   (Сегодня, 15:04)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
запасной стишок есть? если обтекать придется?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  MIG  Piter (Сегодня, 14:53)
  • +2
  •  (4)

Неплохо


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
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