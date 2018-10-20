"Волна прибилась - мы в игре!" - проморолик "Динамо" к матчу с "Зенитом" (видео)

Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала проморолик к предстоящему матчу с "Зенитом".Встреча "Динамо" с "Зенитом" состоится 21 октября. Начало - в 14:00 по московскому времени.