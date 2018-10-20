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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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14:57
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (5)
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (5)
13:07
Глушаков - единственный из состава "Спартака" отдал дань памяти жертвам трагедии на игре с "Харлемом" (3)
Глушаков - единственный из состава "Спартака" отдал дань памяти жертвам трагедии на игре с "Харлемом" (3)
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Президент благотворительного фонда: Кокорин пожертвовал родному городу больше 3 млн рублей (21)
Президент благотворительного фонда: Кокорин пожертвовал родному городу больше 3 млн рублей (21)
Вчера, 23:48
Владислав Игнатьев: Антон Миранчук забил невероятный гол. Дай ему еще одну попытку - по воробьям пробьет (видео)
Владислав Игнатьев: Антон Миранчук забил невероятный гол. Дай ему еще одну попытку - по воробьям пробьет (видео)
"Волна прибилась - мы в игре!" - проморолик "Динамо" к матчу с "Зенитом" (видео)
Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала проморолик к предстоящему матчу с "Зенитом".
Встреча "Динамо" с "Зенитом" состоится 21 октября. Начало - в 14:00 по московскому времени.
Встреча "Динамо" с "Зенитом" состоится 21 октября. Начало - в 14:00 по московскому времени.
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