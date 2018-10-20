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"Спартак" подписал двух молодых игроков "Чертаново"

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился информацией, согласно которой полузащитники "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков перешли в московский "Спартак".

"Не веду дела Умярова и Глушенкова, но мне сказали, что бумаги об их переходе подписаны.

Пробьются в основу — будут играть. Всё-таки сумма приличная. Если за миллион двоих покупают, значит, "Спартак" рассчитывает на этих ребят", — сказал Сафонов.

В этом сезоне ФНЛ 18-летний Умяров принял участие в 15 матчах за "Чертаново" и отметился одним забитым голом. 19-летний Глушенков забил четыре гола в 13 встречах.

"Чемпионат"
Теги: Спартак Чертаново
Сегодня, 15:24
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#2  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 16:24)
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"Не веду дела Умярова и Глушенкова, но мне сказали"...И побежал скорее (Спартак же!), делиться информацией.

Блеать, на таких "источниках" наши СМИ и сидят: мне сказали - я сказал.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#1  Frankenstein   (Сегодня, 15:31)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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