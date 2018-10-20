"Спартак" подписал двух молодых игроков "Чертаново"

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился информацией, согласно которой полузащитники "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков перешли в московский "Спартак"."Не веду дела Умярова и Глушенкова, но мне сказали, что бумаги об их переходе подписаны.Пробьются в основу — будут играть. Всё-таки сумма приличная. Если за миллион двоих покупают, значит, "Спартак" рассчитывает на этих ребят", — сказал Сафонов.В этом сезоне ФНЛ 18-летний Умяров принял участие в 15 матчах за "Чертаново" и отметился одним забитым голом. 19-летний Глушенков забил четыре гола в 13 встречах.