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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак" подписал двух молодых игроков "Чертаново"
Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился информацией, согласно которой полузащитники "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков перешли в московский "Спартак".
"Не веду дела Умярова и Глушенкова, но мне сказали, что бумаги об их переходе подписаны.
Пробьются в основу — будут играть. Всё-таки сумма приличная. Если за миллион двоих покупают, значит, "Спартак" рассчитывает на этих ребят", — сказал Сафонов.
В этом сезоне ФНЛ 18-летний Умяров принял участие в 15 матчах за "Чертаново" и отметился одним забитым голом. 19-летний Глушенков забил четыре гола в 13 встречах.
"Чемпионат"
"Не веду дела Умярова и Глушенкова, но мне сказали, что бумаги об их переходе подписаны.
Пробьются в основу — будут играть. Всё-таки сумма приличная. Если за миллион двоих покупают, значит, "Спартак" рассчитывает на этих ребят", — сказал Сафонов.
В этом сезоне ФНЛ 18-летний Умяров принял участие в 15 матчах за "Чертаново" и отметился одним забитым голом. 19-летний Глушенков забил четыре гола в 13 встречах.
"Чемпионат"
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