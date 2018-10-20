Евгений Марков: меня хотел приобрести "Зенит", но я выбрал "Динамо"

Форвард "Динамо" Евгений Марков рассказал, что в зимнее трансферное окно мог из "Тосно" перейти в "Зенит"."Меня действительно звал "Зенит", но я выбрал "Динамо". Считаю, что сделал правильный шаг.Общаюсь ли с кем-нибудь из "Зенита"? Поддерживаем связь с Олегом Шатовым, с Женей Черновым. С Сашей Анюковым", — сказал Марков.Напомним, что Евгений Марков является воспитанником питерского клуба.