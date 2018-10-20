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Евгений Марков: меня хотел приобрести "Зенит", но я выбрал "Динамо"

Форвард "Динамо" Евгений Марков рассказал, что в зимнее трансферное окно мог из "Тосно" перейти в "Зенит".

"Меня действительно звал "Зенит", но я выбрал "Динамо". Считаю, что сделал правильный шаг.

Общаюсь ли с кем-нибудь из "Зенита"? Поддерживаем связь с Олегом Шатовым, с Женей Черновым. С Сашей Анюковым", — сказал Марков.

Напомним, что Евгений Марков является воспитанником питерского клуба.

"Спорт день за днем"
Теги: Марков Зенит Динамо
Сегодня, 15:32
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#3  BAMBR  Москва (Сегодня, 15:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну,если серьёзно,то вряд ли он играл бы в Зените, То есть,перешёл он туда,где больше был нужен,а это правильно,
Регистрация: 13.09.2011 [жалоба]
#2  Makc33   (Сегодня, 15:38)
  • -6
  •  (10)

Правильно ,нечего мараться в помойной яме
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  нетрал   (Сегодня, 15:36)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
зря ...вылетишь туда же откуда пришел..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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