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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Урал" и "Крылья Советов" разошлись миром
"Урал" и "Крылья Советов" сыграли вничью в 11 туре премьер лиги.
Чемпионат России
11-й тур
"Урал" – "Крылья Советов" 1:1 (1:0)
Голы:1:0 – 29 Панюков, 1:1 – 51 Канунников.
"Урал" – Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Емельянов (Фидлер, 81), Егорычев (Евсеев, 70), Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 77).
"Крылья Советов" – Рыжиков, Надсон (Полуяхтов, 58), Рохель, Денисов, Бурлак, Канунников, Ланин (Башкиров, 46), Молло, Антон, Зотов (Чичерин, 87), Корниленко.
Предупреждения: Денисов (34), Зотов (37), Егорычев (42), Рыжиков (59), Евсеев (77), Ильин (83).
Удаления: Денисов (55), Евсеев (88).
Чемпионат России
11-й тур
"Урал" – "Крылья Советов" 1:1 (1:0)
Голы:1:0 – 29 Панюков, 1:1 – 51 Канунников.
"Урал" – Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Емельянов (Фидлер, 81), Егорычев (Евсеев, 70), Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 77).
"Крылья Советов" – Рыжиков, Надсон (Полуяхтов, 58), Рохель, Денисов, Бурлак, Канунников, Ланин (Башкиров, 46), Молло, Антон, Зотов (Чичерин, 87), Корниленко.
Предупреждения: Денисов (34), Зотов (37), Егорычев (42), Рыжиков (59), Евсеев (77), Ильин (83).
Удаления: Денисов (55), Евсеев (88).
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