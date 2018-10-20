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"Урал" и "Крылья Советов" разошлись миром

"Урал" и "Крылья Советов" сыграли вничью в 11 туре премьер лиги.

Чемпионат России

11-й тур

"Урал" – "Крылья Советов" 1:1 (1:0)

Голы:1:0 – 29 Панюков, 1:1 – 51 Канунников.

"Урал" – Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Емельянов (Фидлер, 81), Егорычев (Евсеев, 70), Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 77).
"Крылья Советов" – Рыжиков, Надсон (Полуяхтов, 58), Рохель, Денисов, Бурлак, Канунников, Ланин (Башкиров, 46), Молло, Антон, Зотов (Чичерин, 87), Корниленко.

Предупреждения: Денисов (34), Зотов (37), Егорычев (42), Рыжиков (59), Евсеев (77), Ильин (83).
Удаления: Денисов (55), Евсеев (88).
Теги: Урал Крылья Советов
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#1  Бриг   (Сегодня, 16:17)
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Болеет за:
«Краснодар»
Два гола забитых почти один в один.. на добивание...Но гол Панюкова больше понравился...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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