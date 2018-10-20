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Василий Столыпин: "Оренбург" создал больше моментов и должен был побеждать

"Оренбург" потерял два очка в домашнем матче чемпионата России с красноярским "Енисеем", соперники старались не ошибиться, заявил член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.

"Никто не хотел терять очки, команды старались не ошибиться. Напряженность чувствовалась до самой последней минуты. "Оренбург" создал больше моментов и должен был побеждать. Результат по игре, хотя наша команда потеряла два очка, а "Енисей" приобрел одно. Нам есть, с чем сравнивать. Два года назад, когда "Оренбург" играл в премьер-лиге, после первой части сезона в нашем активе было 12 баллов в 17 играх. Сейчас же 15 очков в 11 матчах. Движение вперед есть, будем прилагать усилия, чтобы и в дальнейшем набирать очки", - цитирует Столыпина РИА Новости.
Теги: Столыпин Оренбург Енисей
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