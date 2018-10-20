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Анатолий Бышовец: мне кажется, сегодня у игроков нет спортивной цели, цели добиться невозможного
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью Rusfootball.info рассказал, какие мысли посещают его при воспоминаниях о победе сборной СССР на Олимпиаде 1988 года, назвал причины, помешавшие россиянам пробиться на молодежный чемпионат Европы, а также оценил уровень чемпионата РПЛ.
- В начале этого месяца исполнилось 30 лет с момента победы руководимой вами олимпийской сборной СССР на Играх в Сеуле. Анатолий Федорович, о чем думаете, когда вспоминают тот большой успех?
- Конечно, это большая радость о том, что довелось работать с игроками, достойными уважения. Это и очень хорошие футболисты, и настоящие мужчины. Сегодня это, к сожалению, редкость. Увы, не всегда игрок — настоящий мужчина, отвечающий за свои слова, человек, который ответственен и профессионален, - приводит слова Бышовца корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - А профессионализм — это сумма добровольных и осознанных запретов, которые тебя ограничивают при достижении поставленной цели. К сожалению, мы видим, что всего этого сегодня очень мало.
Мне кажется, что сейчас у игроков нет непосредственно спортивной цели, цели добиться, ну, может быть, невозможного: стать чемпионом Европы, мира, олимпийским чемпионом... Это касается не только игроков, но и тренеров. К сожалению, этого нет. Я бы сказал, что сегодня вещи правят человеком, а деньги - законом.
- Может быть, как раз по некоторым из этих причин мы не вышли сейчас на молодежный Евро?
- Здесь, я бы сказал, комплекс причин. Одна из них - сегодняшняя система, когда нет вертикали сборных команд. Второе — это расточительность и попустительство по отношению к нашим талантливым игрокам. Думаю, что победа — это не только футболисты, победа — это и тренер. Но учитывая отсутствие системы вертикали сборных, нет и критериев выбора тренера, и критериев в оценках и выборе игроков. Хочу отметить, что не оправдали себя надежды на иностранных специалистов. Просто надо поблагодарить их за отдельные победы. В целом же они не оставили ни методик, ни стратегии развития. Единственное благо, которое у меня не оставляет разочарования — это, наверное, определенные заложенные нами традиции. Еще со времен, когда молодежными командами руководили Игнатьев, Газзаев, Сабитов. Мне кажется, и сегодня мы видим, что создавая и формируя команду, мы не отдаем себе должного, что это вторая команда, команда, создаваемая тренером, который требования к игрокам может сделать максимально близкими к требованиям в национальной команде или лучшим клубным командам. Мне кажется, что можно было говорить о том, что у нас целая группа игроков в каждом возрасте будет для достижения результата, но, к сожалению, этого не происходило и по причине того, что, может быть, только сегодня (я говорю сейчас о российском, а не о советском времени) благодаря лимиту на легионеров мы видим, что российские футболисты имеют игровую практику и возможность совершенствоваться. Появление в «Спартаке», ЦСКА и других командах молодых игроков произошло во многом благодаря этому. Думаю, что нынешняя молодежная сборная по праву могла рассчитывать на успешное выступление. Но, мне кажется, здесь не хватило опыта у тренеров использовать и раскрыть возможности игроков. Не исключаю, что не хватило концепции, структуры командных действий. Матчи с Сербией и Австрией требовали, конечно, другой организации игры. Тогда команда действовала бы на результат, не проигрывая эти матчи.
- Поговорим о РПЛ. Можно ли сказать, что уровень чемпионата России за последнее время возрос?
- Мы живем по инерции, и наши результаты не носят систематического характера. Если говорить о чемпионате России, то здесь заведомо предсказуемые результаты. И по определению чемпионов, и по определению участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. И один из критериев нашего уровня - это, конечно, выступление наших клубов в еврокубках. Здесь если и говорить об успехах, то они носят относительный характер. Если мы еще конкурентны в Лиге Европы, то в Лиге чемпионов — только на начальной стадии. В этом смысле больших успехов нет. Само собой, наш уровень определяет национальная сборная. Это в первую очередь.
- В РПЛ проходит 11-й тур. В воскресенье состоится его центральный матч «Динамо» - «Зенит»...
- Матчи между двумя этими командами во все времена проходили довольно напряженно. Вне зависимости от того, какие места команды занимали. Очевидно, что «Динамо» сейчас имеет определенные проблемы, в первую очередь — игровые. Это подчеркивают три последние поражения. Конечно, здесь есть и объективные причины: потеря игроков из-за травм. «Зенит», конечно, имеет преимущество в предстоящей встрече. Здесь нужно говорить и об уровне футболистов. Думаю, что у петербуржцев сейчас команда довольно сбалансированная, в каждой линии появились лидеры. Команда очень мобильная. У «Зенита» в этом сезоне очень хорошие шансы добиться победы в чемпионате. Это связываю и с работой Семака, и с обстановкой в команде. Перспективы есть.
- Интересная афиша и матч «Краснодар» - «Ахмат»...
- Думаю, что здесь стоит обратить внимание на то, что у нас сейчас интересный этап смены поколений. И тренеров, и в какой-то степени это
касается и сборной... Приход в наш футбол молодых специалистов? Здесь можно говорить и о Хохлове, и об Аленичиве, и о Мусаеве из «Краснодара». Последний оставляет хорошее впечатление своей работой. Но здесь есть, конечно, один недостаток, который нужно учитывать: это отсутствие определенного опыта. Прежде всего, конечно, этот момент относится к тренеру «Уфы» Томарову. В то же время общался с Мусаевым — мне кажется, что ему удалось переосмыслить работу и Кононова, и Шалимова. Сегодня «Краснодар» представлен не только командой, сохранившей свой стиль: при Мусаеве она играет несколько разнообразнее и действует на хороших скоростях. Мы наблюдаем гармонию атакующих и оборонительных действий. Мое мнение, «Краснодар» - фаворит предстоящей игры с «Ахматом».
- В начале этого месяца исполнилось 30 лет с момента победы руководимой вами олимпийской сборной СССР на Играх в Сеуле. Анатолий Федорович, о чем думаете, когда вспоминают тот большой успех?
- Конечно, это большая радость о том, что довелось работать с игроками, достойными уважения. Это и очень хорошие футболисты, и настоящие мужчины. Сегодня это, к сожалению, редкость. Увы, не всегда игрок — настоящий мужчина, отвечающий за свои слова, человек, который ответственен и профессионален, - приводит слова Бышовца корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - А профессионализм — это сумма добровольных и осознанных запретов, которые тебя ограничивают при достижении поставленной цели. К сожалению, мы видим, что всего этого сегодня очень мало.
Мне кажется, что сейчас у игроков нет непосредственно спортивной цели, цели добиться, ну, может быть, невозможного: стать чемпионом Европы, мира, олимпийским чемпионом... Это касается не только игроков, но и тренеров. К сожалению, этого нет. Я бы сказал, что сегодня вещи правят человеком, а деньги - законом.
- Может быть, как раз по некоторым из этих причин мы не вышли сейчас на молодежный Евро?
- Здесь, я бы сказал, комплекс причин. Одна из них - сегодняшняя система, когда нет вертикали сборных команд. Второе — это расточительность и попустительство по отношению к нашим талантливым игрокам. Думаю, что победа — это не только футболисты, победа — это и тренер. Но учитывая отсутствие системы вертикали сборных, нет и критериев выбора тренера, и критериев в оценках и выборе игроков. Хочу отметить, что не оправдали себя надежды на иностранных специалистов. Просто надо поблагодарить их за отдельные победы. В целом же они не оставили ни методик, ни стратегии развития. Единственное благо, которое у меня не оставляет разочарования — это, наверное, определенные заложенные нами традиции. Еще со времен, когда молодежными командами руководили Игнатьев, Газзаев, Сабитов. Мне кажется, и сегодня мы видим, что создавая и формируя команду, мы не отдаем себе должного, что это вторая команда, команда, создаваемая тренером, который требования к игрокам может сделать максимально близкими к требованиям в национальной команде или лучшим клубным командам. Мне кажется, что можно было говорить о том, что у нас целая группа игроков в каждом возрасте будет для достижения результата, но, к сожалению, этого не происходило и по причине того, что, может быть, только сегодня (я говорю сейчас о российском, а не о советском времени) благодаря лимиту на легионеров мы видим, что российские футболисты имеют игровую практику и возможность совершенствоваться. Появление в «Спартаке», ЦСКА и других командах молодых игроков произошло во многом благодаря этому. Думаю, что нынешняя молодежная сборная по праву могла рассчитывать на успешное выступление. Но, мне кажется, здесь не хватило опыта у тренеров использовать и раскрыть возможности игроков. Не исключаю, что не хватило концепции, структуры командных действий. Матчи с Сербией и Австрией требовали, конечно, другой организации игры. Тогда команда действовала бы на результат, не проигрывая эти матчи.
- Поговорим о РПЛ. Можно ли сказать, что уровень чемпионата России за последнее время возрос?
- Мы живем по инерции, и наши результаты не носят систематического характера. Если говорить о чемпионате России, то здесь заведомо предсказуемые результаты. И по определению чемпионов, и по определению участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. И один из критериев нашего уровня - это, конечно, выступление наших клубов в еврокубках. Здесь если и говорить об успехах, то они носят относительный характер. Если мы еще конкурентны в Лиге Европы, то в Лиге чемпионов — только на начальной стадии. В этом смысле больших успехов нет. Само собой, наш уровень определяет национальная сборная. Это в первую очередь.
- В РПЛ проходит 11-й тур. В воскресенье состоится его центральный матч «Динамо» - «Зенит»...
- Матчи между двумя этими командами во все времена проходили довольно напряженно. Вне зависимости от того, какие места команды занимали. Очевидно, что «Динамо» сейчас имеет определенные проблемы, в первую очередь — игровые. Это подчеркивают три последние поражения. Конечно, здесь есть и объективные причины: потеря игроков из-за травм. «Зенит», конечно, имеет преимущество в предстоящей встрече. Здесь нужно говорить и об уровне футболистов. Думаю, что у петербуржцев сейчас команда довольно сбалансированная, в каждой линии появились лидеры. Команда очень мобильная. У «Зенита» в этом сезоне очень хорошие шансы добиться победы в чемпионате. Это связываю и с работой Семака, и с обстановкой в команде. Перспективы есть.
- Интересная афиша и матч «Краснодар» - «Ахмат»...
- Думаю, что здесь стоит обратить внимание на то, что у нас сейчас интересный этап смены поколений. И тренеров, и в какой-то степени это
касается и сборной... Приход в наш футбол молодых специалистов? Здесь можно говорить и о Хохлове, и об Аленичиве, и о Мусаеве из «Краснодара». Последний оставляет хорошее впечатление своей работой. Но здесь есть, конечно, один недостаток, который нужно учитывать: это отсутствие определенного опыта. Прежде всего, конечно, этот момент относится к тренеру «Уфы» Томарову. В то же время общался с Мусаевым — мне кажется, что ему удалось переосмыслить работу и Кононова, и Шалимова. Сегодня «Краснодар» представлен не только командой, сохранившей свой стиль: при Мусаеве она играет несколько разнообразнее и действует на хороших скоростях. Мы наблюдаем гармонию атакующих и оборонительных действий. Мое мнение, «Краснодар» - фаворит предстоящей игры с «Ахматом».
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