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"Енисей" подарил тренеру "Оренбурга" собрание сочинений красноярского писателя

Руководство "Енисея" подарило сборник сочинений писателя Виктора Аставьефа главному тренеру "Оренбурга" Владимиру Федотову.

Книгу вручили специалисту на послематчевой конференции 11-го тура чемпионата России.

Теги: Енисей Оренбург
Сегодня, 17:36
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#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Мафилию писателя не пеперутали?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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