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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Глушаков - единственный из состава "Спартака" отдал дань памяти жертвам трагедии на игре с "Харлемом" (6)
Глушаков - единственный из состава "Спартака" отдал дань памяти жертвам трагедии на игре с "Харлемом" (6)
"Енисей" подарил тренеру "Оренбурга" собрание сочинений красноярского писателя
Руководство "Енисея" подарило сборник сочинений писателя Виктора Аставьефа главному тренеру "Оренбурга" Владимиру Федотову.
Книгу вручили специалисту на послематчевой конференции 11-го тура чемпионата России.
Книгу вручили специалисту на послематчевой конференции 11-го тура чемпионата России.
Главный тренер "Оренбурга" @fcorenburg Владимир Федотов получил подарок от "Енисея" — малое собрание сочинений известного красноярского писателя Виктора Астафьева!— ФК «Енисей» (@FCEnisey) October 20, 2018
#КультурныйКрасноярск pic.twitter.com/nUFQJnWTfC
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