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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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ЦСКА открыл новый официальный магазин на Таганке
Московский ЦСКА открыл новый официальный магазин ЦСКА на Таганке.
На открытии магазина присутствовали защитник Виктор Васин и полузащитник Хетаг Хосонов, которые устроили для первых посетителей автограф-сессию.
Накануне ЦСКА на выезде обыграл "Анжи" со счётом 2:0 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. В данный момент "армейцы" располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 19 очков.
"Чемпионат.сом"
На открытии магазина присутствовали защитник Виктор Васин и полузащитник Хетаг Хосонов, которые устроили для первых посетителей автограф-сессию.
Накануне ЦСКА на выезде обыграл "Анжи" со счётом 2:0 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. В данный момент "армейцы" располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 19 очков.
"Чемпионат.сом"
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