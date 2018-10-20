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ЦСКА открыл новый официальный магазин на Таганке

Московский ЦСКА открыл новый официальный магазин ЦСКА на Таганке.

На открытии магазина присутствовали защитник Виктор Васин и полузащитник Хетаг Хосонов, которые устроили для первых посетителей автограф-сессию.

Накануне ЦСКА на выезде обыграл "Анжи" со счётом 2:0 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. В данный момент "армейцы" располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 19 очков.

"Чемпионат.сом"
Теги: ЦСКА
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#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:07)
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Болеет за:
«Спартак»
в ассортименте- копыта, симуляторы пальцев, песок Игнашевича, сеточки от Акинфеева, развесной конеёпчик, а так же фирмовая джинса и прочее барахлишко с лэйблами из первых рук.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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