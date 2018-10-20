Педро Роша и Попов пропускают тренировку "Спартака"

"Спартак" в субботу проводит предыгровую тренировку на базе в Тарасовке накануне матча 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".В занятии вновь не принимают участие Денис Глушаков и Андрей Ещенко, более месяца назад отстраненные от тренировок с основным составом.На поле в общей группе вышел Илья Кутепов, восстановившийся после операции по удалению паховой грыжи, которую он перенес в конце августа. При этом не занимаются Педро Роша и Ивелин Попов. Всего в занятии принимают участие 23 футболиста.