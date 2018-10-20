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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Глушаков - единственный из состава "Спартака" отдал дань памяти жертвам трагедии на игре с "Харлемом" (6)
Педро Роша и Попов пропускают тренировку "Спартака"
"Спартак" в субботу проводит предыгровую тренировку на базе в Тарасовке накануне матча 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".
В занятии вновь не принимают участие Денис Глушаков и Андрей Ещенко, более месяца назад отстраненные от тренировок с основным составом.
На поле в общей группе вышел Илья Кутепов, восстановившийся после операции по удалению паховой грыжи, которую он перенес в конце августа. При этом не занимаются Педро Роша и Ивелин Попов. Всего в занятии принимают участие 23 футболиста.
"Спорт-Экспресс"
В занятии вновь не принимают участие Денис Глушаков и Андрей Ещенко, более месяца назад отстраненные от тренировок с основным составом.
На поле в общей группе вышел Илья Кутепов, восстановившийся после операции по удалению паховой грыжи, которую он перенес в конце августа. При этом не занимаются Педро Роша и Ивелин Попов. Всего в занятии принимают участие 23 футболиста.
"Спорт-Экспресс"
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