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Педро Роша и Попов пропускают тренировку "Спартака"

"Спартак" в субботу проводит предыгровую тренировку на базе в Тарасовке накануне матча 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".

В занятии вновь не принимают участие Денис Глушаков и Андрей Ещенко, более месяца назад отстраненные от тренировок с основным составом.

На поле в общей группе вышел Илья Кутепов, восстановившийся после операции по удалению паховой грыжи, которую он перенес в конце августа. При этом не занимаются Педро Роша и Ивелин Попов. Всего в занятии принимают участие 23 футболиста.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Роша Спартак Попов
Сегодня, 18:10
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