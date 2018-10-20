Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Уфа" и "Рубин" сыграли без забитых голов

В матче 11-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле поделила очки с "Рубином".

Чемпионат России

11 тур

"Уфа" – "Рубин" 0:0

"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Карп, Салатич, Слай, Тилль, Сысуев (Кротов, 73)

"Рубин": Коновалов Иван, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Подберёзкин, Могилевец (Камболов, 82), Байрамян (Сорокин, 90+2), Азмун, Полоз (Бухаров, 90+4)

Предупреждения: Байрамян, 38, Тилль, 68, Устинов, 71, Салатич, 76
Теги: Уфа Рубин
Сегодня, 18:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(0)
#8  Frankenstein   (Сегодня, 19:04)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
автобусное дерби,блевантин
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:00)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В РПЛ не менее 90% косолапых у кого ноги не дружат с головой и обводка соперника заключается пнуть мяч на ход и обогнать, вообще матчи команд второй восьмерки смотреть в ходе чемпа не интересно, другое дело когда игра идет на вылет одной из команд в конце сезона. И за такой футбол Матч ТВ хочет чтобы мы платили, халявщики наглые.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  styh  Советский Союз (Сегодня, 18:59)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Бриг
Уфа не выиграла, Рубин не проиграл, хотя Уфа больше понравилась...

Это на руку конкурентам.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 18:48)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Какой убогий футбол, просто блевотина..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  лад  USSR (Сегодня, 18:39)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Неудачный день. Завтра будет интересней.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#3  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:36)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Скучно... pensive
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  Бриг   (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Уфа не выиграла, Рубин не проиграл, хотя Уфа больше понравилась...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 18:27)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Уфимцы сегодня смотрелись предпочтительнее, но бердыевский автобус устоял.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.