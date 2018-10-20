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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Уфа" и "Рубин" сыграли без забитых голов
В матче 11-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле поделила очки с "Рубином".
Чемпионат России
11 тур
"Уфа" – "Рубин" 0:0
"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Карп, Салатич, Слай, Тилль, Сысуев (Кротов, 73)
"Рубин": Коновалов Иван, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Подберёзкин, Могилевец (Камболов, 82), Байрамян (Сорокин, 90+2), Азмун, Полоз (Бухаров, 90+4)
Предупреждения: Байрамян, 38, Тилль, 68, Устинов, 71, Салатич, 76
Чемпионат России
11 тур
"Уфа" – "Рубин" 0:0
"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Карп, Салатич, Слай, Тилль, Сысуев (Кротов, 73)
"Рубин": Коновалов Иван, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Подберёзкин, Могилевец (Камболов, 82), Байрамян (Сорокин, 90+2), Азмун, Полоз (Бухаров, 90+4)
Предупреждения: Байрамян, 38, Тилль, 68, Устинов, 71, Салатич, 76
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