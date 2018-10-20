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Сергей Томаров: "Рубину" практически ничего не дали создать

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров высказался о ничьей с "Рубином", передает корреспондент Rusfootball.info.

- Какие впечатления от матча?

- Один из лучших наших матчей в нынешнем сезоне, было много моментов, "Рубину" практически ничего не дали создать, было несколько подходов. Мы не можем быть довольны ничьей.

- Почему провели всего одну замену?

- Футболисты, которые вышли с первых минут, играли неплохою Моменты возникали, смысла менять не видел.

- Сегодня Табидзе хорошо сыграл в защите на левом фланге. Будете его всегда там использовать?

- Он играл там за молодежку сборной Грузии, опыт есть. Не было необходимости его туда ставить. Сегодня тоже сыграл качество, за исключением двух-трёх моментов.

Rusfootball.info
Теги: Томаров Уфа Рубин
Сегодня, 20:00
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