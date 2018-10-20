Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:14
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
20:38
Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
17:14
Анатолий Бышовец: мне кажется, сегодня у игроков нет спортивной цели, цели добиться невозможного (3)
Анатолий Бышовец: мне кажется, сегодня у игроков нет спортивной цели, цели добиться невозможного (3)
17:04
Жозе Моуринью в гневе чуть не подрался с тренером "Челси", который перед ним праздновал гол (видео) (4)
Жозе Моуринью в гневе чуть не подрался с тренером "Челси", который перед ним праздновал гол (видео) (4)
14:57
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (6)
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (6)
Сергей Томаров: "Рубину" практически ничего не дали создать
Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров высказался о ничьей с "Рубином", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Какие впечатления от матча?
- Один из лучших наших матчей в нынешнем сезоне, было много моментов, "Рубину" практически ничего не дали создать, было несколько подходов. Мы не можем быть довольны ничьей.
- Почему провели всего одну замену?
- Футболисты, которые вышли с первых минут, играли неплохою Моменты возникали, смысла менять не видел.
- Сегодня Табидзе хорошо сыграл в защите на левом фланге. Будете его всегда там использовать?
- Он играл там за молодежку сборной Грузии, опыт есть. Не было необходимости его туда ставить. Сегодня тоже сыграл качество, за исключением двух-трёх моментов.
Rusfootball.info
- Какие впечатления от матча?
- Один из лучших наших матчей в нынешнем сезоне, было много моментов, "Рубину" практически ничего не дали создать, было несколько подходов. Мы не можем быть довольны ничьей.
- Почему провели всего одну замену?
- Футболисты, которые вышли с первых минут, играли неплохою Моменты возникали, смысла менять не видел.
- Сегодня Табидзе хорошо сыграл в защите на левом фланге. Будете его всегда там использовать?
- Он играл там за молодежку сборной Грузии, опыт есть. Не было необходимости его туда ставить. Сегодня тоже сыграл качество, за исключением двух-трёх моментов.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.