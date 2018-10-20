Сергей Томаров: "Рубину" практически ничего не дали создать

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров высказался о ничьей с "Рубином", передает корреспондент- Один из лучших наших матчей в нынешнем сезоне, было много моментов, "Рубину" практически ничего не дали создать, было несколько подходов. Мы не можем быть довольны ничьей.- Футболисты, которые вышли с первых минут, играли неплохою Моменты возникали, смысла менять не видел.- Он играл там за молодежку сборной Грузии, опыт есть. Не было необходимости его туда ставить. Сегодня тоже сыграл качество, за исключением двух-трёх моментов.