Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение

Директор "Енисея" Денис Рубцов после ничьей с "Оренбургом" (0:0) в 11-м туре РПЛ, сообщил, что доверие к тренерскому штабу во главе с Дмитрием Аленичевым сохраняется.- Да, взяли первое очко, но дел, конечно, еще много. Продолжаем работать дальше. Сами себе проблемы создали, сами их должны решать. Надеяться не на кого, кроме как на самих себя.- Проблемы с реализацией очевидны. Отбирать научились, а забивать - пока нет.- Здесь ничего в контексте какой-то обиды рассматривать не нужно. Необходимо задавать вопросы самим себе. Как в случае, что не надо считать чужие деньги и очки. Необходимо заниматься своими вопросами, работать, не оглядываться на соперников, и ни на кого не надеяться.- Он работает дальше. Исходя из того, как сложатся следующие матчи, будем принимать решение.