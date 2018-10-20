Адвокат экс-жены Тарасова: "Локомотив" платит алименты. Дмитрий по-прежнему идет в отказ

Сергей Жорин, адвокат Оксаны Пономаренко, бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, рассказал о ситуации с невыплатой алиментов.Ранее появилась информация, что 31-летний хавбек на протяжении шести лет не перечислял их Оксане и на данный момент задолжал более 15 миллионов рублей.Также Жорин заявлял, что футболист подал иск в суд, чтобы надавить на экс-супруга и избежать уплаты.– "Локомотив" подтвердил в своих пресс-релизах, что у футболиста есть задолженность. Сейчас клуб алименты платит, как положено, но с долгами, несмотря на то, что они признаны, рассчитываться не торопятся, – говорит Жорин. – Сам Дмитрий по-прежнему идет в отказ, и говорит, что нет никакой задолженности. Это, несмотря на то, что подал иск об уменьшении ее размера. Тем временем мы в суде получили новый исполнительный лист, но его передадим уже в ФССП(Федеральную службу судебных приставов, – Прим.). Это произойдет в первый приемный день, в следующий вторник. Там возбудят исполнительное производство, затем дадут Тарасову время на добровольное погашение. Если он не выполнит требование приставов, дальше в соответствии с законом существует ряд санкций.– Начну с малого по нарастающей. Сначала придется платить дополнительные семь процентов исполнительского сбора, далее закроют выезд за пределы РФ, потом возбудят уголовное дело за уклонение от исполнения решения суда, также могут привлечь к уголовной ответственности за отказ от уплаты алиментов, и лишить родительских прав. Все зависит от того в какой момент он поймет, что все-таки нужно исполнять решение суда.– Нет. Выплачивает клуб по месту работы. Такая форма предусмотрена. Сейчас два месяца перечисляют сумму, которая должна быть. То есть за этот срок задолженность не увеличивается. В этом тоже есть определенный прорыв. Но пока предыдущие долги не гасятся. Думаю, что в скором времени они будут погашены.– Конечно, нет. Вот, что он сделал. Поняв, что поднимается волна негодования людей в связи с тем, что у него есть задолженность по алиментам, и он ее не платит, Дмитрий придумал такой ход. Он написал своей жене сообщение, что хочет увидеться с дочерью и сразу же заблокировал ее в телефоне. Она ему не могла уже ответить. Подождал ровно восемь минут, мы специально засекли, и выставил трогательный пост в Инстаграм (от 17 октября, – Прим.), что он хороший папа, а ему запрещают видеть Ангелину. При этом у него там же есть фото с ней, поэтому он опять себя опровергает,как в случае с тем, что отказывается от задолженности, при этом подает в суд иск об уменьшении ее размера. Нелепые приемы.