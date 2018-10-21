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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", не проигравшим в девяти стартовых матчах
Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", не проигравшим в девяти стартовых матчах
Матч "Динамо" - "Зенит" посетили 12 734 зрителя
"Динамо" на "Арене Химки" в рамках 11-го тура чемпионата России одержало победу над "Зенитом".
Матч посетили 12 734 зрителя. Вместимость арены – 18 636 человек.
Матч посетили 12 734 зрителя. Вместимость арены – 18 636 человек.
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