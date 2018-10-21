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Матч "Динамо" - "Зенит" посетили 12 734 зрителя

"Динамо" на "Арене Химки" в рамках 11-го тура чемпионата России одержало победу над "Зенитом".

Матч посетили 12 734 зрителя. Вместимость арены – 18 636 человек.
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 16:05
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