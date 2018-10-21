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Сергей Семак: Дриусси в любом случае виноват

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал удаление Себастьяна Дриусси, ставшее решающим моментом в матче 11-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:1)

"Разберемся. В любом случае он виноват. Что касается арбитра, то это его решение. Мне сложно понять, что там было, сначала нужно разобраться, чтобы говорить о строгости санкций, которые ждут Дриусси", - цитирует Семака "Спорт-Экспресс".
Теги: Семак Дриусси Зенит Динамо
Сегодня, 16:29
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(3)
#3  holod  хамина (Сегодня, 16:55)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
подвел команду идиотина несдержанная..........
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
#2  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 16:49)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну тут Дриусси точно знал что делал. Но зачем??? Бывают фолы по необходимости, но тут зачем?
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#1  Uniform   (Сегодня, 16:39)
  • 0
  •  (2)
online

Главный тренер...


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Я за однополые драки.
Регистрация: 3.03.2011 [жалоба]
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