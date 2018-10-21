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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Семак: Дриусси в любом случае виноват
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал удаление Себастьяна Дриусси, ставшее решающим моментом в матче 11-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:1)
"Разберемся. В любом случае он виноват. Что касается арбитра, то это его решение. Мне сложно понять, что там было, сначала нужно разобраться, чтобы говорить о строгости санкций, которые ждут Дриусси", - цитирует Семака "Спорт-Экспресс".
"Разберемся. В любом случае он виноват. Что касается арбитра, то это его решение. Мне сложно понять, что там было, сначала нужно разобраться, чтобы говорить о строгости санкций, которые ждут Дриусси", - цитирует Семака "Спорт-Экспресс".
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