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Михаил Боярский: Дриусси совершенно непрофессиональный футболист

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал гостевое поражение в матче 11-го тура РПЛ с "Динамо" (1:0).

С 37-й минуты питерцы играли в меньшинстве после удаления Себастьяна Дриусси, который получил две желтые карточки.

– "Зенит" уступил заслуженно?

– Если бы они в первом тайме не натворили столько глупостей, то встреча сложилась бы по-иному. Что за игру они показывали? Совершенно не клеился футбол. Как говорится: "пока петух не клюнет"….

Дриусси совершенно непрофессиональный футболист. С такими нужно прощаться. Что это значит? Когда у него есть одна карточка, он начинает хамить. Просто полное отсутствие спортивного воспитания. Второй тайм остался за нами, но результат на табло. Проиграли матч и потеряли три очка.

Удаление подкосило, ведь футболисты не семижильные. Иванович молодчина, настоящий бойцовский характер показал. Нужно отдать должное, что все ребята бились до конца. Тому же Кузяеву голову отломили, и никакой реакции со стороны судьи не последовало. Но, что бы там ни было, "Зенит" проиграл. Может быть, какие-то ошибки допустил Семак. Но Дриусси подвел команду очень сильно.

В первом тайме "Зенит" не был похож на команду, которая возглавляет таблицу. Ну что же – нет худа без добра. Может это как-то стабилизирует игру в дальнейшем.

– Не было ощущения, что в концовке, как ни странно, опасность исходила только от Ивановича?

– Тому есть причины. Команда рвалась забить гол, но у нас не хватало ресурсов. Мы были в меньшинстве, тут уже ничего не попишешь. Ну и конечно, "Динамо" не заслуживало этой победы.

– Согласны с мнением, что если бы не удаление, "Зенит" победил бы?

– Конечно. Только почему-то нужно было ждать второго тайма, чтобы заиграть. Запоздалая реакция. Надо было с первого тайма включаться, как они обычно делают. Это недосмотр Семака. Не было мотивации сразу показывать то, что могут. Шатов немного тормозит футбол почему-то. Жалко Кузяева, которого сломали. Просто обидно, что спортивная невоспитанность повлияла на игру "Зенита".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Боярский Дриусси Зенит Динамо
Сегодня, 18:20
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#9  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 19:43)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
к СИЗО!!!
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
#8  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Его в дубль гада сослать надо, как Глушака с Ещенко
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#7  нетрал   (Сегодня, 18:53)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
д артаньян спятил ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#6  N-52   (Сегодня, 18:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Такое впечатление, что комментарии его всегда с "бодуна". Под шляпой на эти случаи у него не снижаемый запас .
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
#5  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:43)
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Болеет за:
«Зенит»
Просто он не востребован, вот и пиарится, где может.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 18:39)
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online

какое вообще дело болельщику Тосно до Зенита?
пускай лучше высказывается о том как в его команде кинули футболистов, и не заплатили обещанные зарплаты
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  nofrills  Москва (Сегодня, 18:31)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
боярский под шляпой прячет мозги которых нет ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#2  metis  Riga (Сегодня, 18:30)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Миша без паники,без потерь не бывает.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:29)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вообще непонятно зачем Кузяева вперед поставили, какая необходимость? найти всем место на поле? сомнительное объяснение. А с Дриусси Семак, думаю, поговорит, и мягко сделает ему "последнее китайское" по поводу необязательных карточек...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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