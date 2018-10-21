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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Михаил Боярский: Дриусси совершенно непрофессиональный футболист
Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал гостевое поражение в матче 11-го тура РПЛ с "Динамо" (1:0).
С 37-й минуты питерцы играли в меньшинстве после удаления Себастьяна Дриусси, который получил две желтые карточки.
– "Зенит" уступил заслуженно?
– Если бы они в первом тайме не натворили столько глупостей, то встреча сложилась бы по-иному. Что за игру они показывали? Совершенно не клеился футбол. Как говорится: "пока петух не клюнет"….
Дриусси совершенно непрофессиональный футболист. С такими нужно прощаться. Что это значит? Когда у него есть одна карточка, он начинает хамить. Просто полное отсутствие спортивного воспитания. Второй тайм остался за нами, но результат на табло. Проиграли матч и потеряли три очка.
Удаление подкосило, ведь футболисты не семижильные. Иванович молодчина, настоящий бойцовский характер показал. Нужно отдать должное, что все ребята бились до конца. Тому же Кузяеву голову отломили, и никакой реакции со стороны судьи не последовало. Но, что бы там ни было, "Зенит" проиграл. Может быть, какие-то ошибки допустил Семак. Но Дриусси подвел команду очень сильно.
В первом тайме "Зенит" не был похож на команду, которая возглавляет таблицу. Ну что же – нет худа без добра. Может это как-то стабилизирует игру в дальнейшем.
– Не было ощущения, что в концовке, как ни странно, опасность исходила только от Ивановича?
– Тому есть причины. Команда рвалась забить гол, но у нас не хватало ресурсов. Мы были в меньшинстве, тут уже ничего не попишешь. Ну и конечно, "Динамо" не заслуживало этой победы.
– Согласны с мнением, что если бы не удаление, "Зенит" победил бы?
– Конечно. Только почему-то нужно было ждать второго тайма, чтобы заиграть. Запоздалая реакция. Надо было с первого тайма включаться, как они обычно делают. Это недосмотр Семака. Не было мотивации сразу показывать то, что могут. Шатов немного тормозит футбол почему-то. Жалко Кузяева, которого сломали. Просто обидно, что спортивная невоспитанность повлияла на игру "Зенита".
"Спорт-Экспресс"
С 37-й минуты питерцы играли в меньшинстве после удаления Себастьяна Дриусси, который получил две желтые карточки.
– "Зенит" уступил заслуженно?
– Если бы они в первом тайме не натворили столько глупостей, то встреча сложилась бы по-иному. Что за игру они показывали? Совершенно не клеился футбол. Как говорится: "пока петух не клюнет"….
Дриусси совершенно непрофессиональный футболист. С такими нужно прощаться. Что это значит? Когда у него есть одна карточка, он начинает хамить. Просто полное отсутствие спортивного воспитания. Второй тайм остался за нами, но результат на табло. Проиграли матч и потеряли три очка.
Удаление подкосило, ведь футболисты не семижильные. Иванович молодчина, настоящий бойцовский характер показал. Нужно отдать должное, что все ребята бились до конца. Тому же Кузяеву голову отломили, и никакой реакции со стороны судьи не последовало. Но, что бы там ни было, "Зенит" проиграл. Может быть, какие-то ошибки допустил Семак. Но Дриусси подвел команду очень сильно.
В первом тайме "Зенит" не был похож на команду, которая возглавляет таблицу. Ну что же – нет худа без добра. Может это как-то стабилизирует игру в дальнейшем.
– Не было ощущения, что в концовке, как ни странно, опасность исходила только от Ивановича?
– Тому есть причины. Команда рвалась забить гол, но у нас не хватало ресурсов. Мы были в меньшинстве, тут уже ничего не попишешь. Ну и конечно, "Динамо" не заслуживало этой победы.
– Согласны с мнением, что если бы не удаление, "Зенит" победил бы?
– Конечно. Только почему-то нужно было ждать второго тайма, чтобы заиграть. Запоздалая реакция. Надо было с первого тайма включаться, как они обычно делают. Это недосмотр Семака. Не было мотивации сразу показывать то, что могут. Шатов немного тормозит футбол почему-то. Жалко Кузяева, которого сломали. Просто обидно, что спортивная невоспитанность повлияла на игру "Зенита".
"Спорт-Экспресс"
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