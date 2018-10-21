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Источник: в шорт листе "Спартака" четыре фамилии, которые могут заменить Карреру

"Спартак" проиграл "Арсеналу" в матче 11-го тура РПЛ (2:3). Третье подряд домашнее поражение красно-белых опустило их на 7-ю строчку в чемпионате.

По информации источника, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может быть уволен в ближайшее время.

Существует пять кандидатов на замену итальянцу: Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий ("Витесс"), Курбан Бердыев ("Рубин"), Леонарду Жардим (без клуба) и серьезный немецкий тренер (имя пока неизвестно).

"СЭ"
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#34  Гастэряну   (Сегодня, 22:13)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Riders1990
Спартаковец нужен

Рейнгольда позовите.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#33  avnik  море (Сегодня, 22:12)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Черчеса надо брать, иначе пропадет совсем. Надо наконец возвращать его на землю. Да, будет хуже чем сейчас, но спасем человека...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#32  Blessing  Спб (Сегодня, 22:10)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Конек
Черчесов тренер сборной, с какой стати его в спам сватают?

Значит, Гунько отказался.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#31  Конек   (Сегодня, 22:08)
  • +1
  •  (3)
online

Черчесов тренер сборной, с какой стати его в спам сватают?
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#30  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 22:06)
  • -1
  •  (1)
online

А почему не Конте или Ролан Блан ?!. Приглашать так тренера выигрывавшего серьезные трофеи, а не размениваться на жардимов и роджерсов.. - это утопия..
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#29  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 22:05)
  • +1
  •  (3)
online

Черчесов и Слуцкий- это скорее фантазии.

Бердыев- уже сто раз обговорненный вариант. Он требует полный карт- бланш по трансферам, полностью свой штаб. Вряд ли Федун на это пойдет. Это ж огромные расходы зимой. 90 % говносостава Бердыев точно потребует заменить.

Жардим- хз, вполне возможно. С русскими уже работал.

Серьезный немец- не знаю, кто у Федуна "серьезный", один хрен- до весны. Сначала 3-4 матча восторгов, а потом опять старая песня пойдет- "сливают".


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#28  GPS   (Сегодня, 22:05)
  • -3
  •  (3)

Цитата: Пивовед
Вот это будет окуительно.


Точняк. Не только тренировать говно, но и нюхать его к носу поднося..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#27  Гастэряну   (Сегодня, 22:03)
  • 0
  •  (2)
online

только тренер великого монголкурдюка подойдет вяликим, других сгнобят.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#26  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:01)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: SergioV
Дуэйна "Скалу" Джонсона.

Да ну, на фиг. Просто Майка Тайсона (как мотиватора) и Валуева (для воспитания патриотизма). Вот будет тандем!
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#25  Blessing  Спб (Сегодня, 22:00)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Хоть тушкой, хоть чучелом....

Эт точно... гулять, так гулять! satisfied


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#24  VS1976  ЮФО (Сегодня, 21:58)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хоть тушкой, хоть чучелом....


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
#23  Agasphere  Москва (Сегодня, 21:58)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: belozero
Упоминают ещё Роджерса из Селтика.

Ну, это уже шутка юмора. Британцы на континент с родины едут крайне неохотно, сэр. anguished
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#22  SergioV  Белгород (Сегодня, 21:56)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Agasphere,
Дуэйна "Скалу" Джонсона.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#21  belozero  Ленинградская область Кириши (Сегодня, 21:53)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Упоминают ещё Роджерса из Селтика.
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
#20  Agasphere  Москва (Сегодня, 21:53)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Медведь Русский
Слуцкого врятли болельщики примут после стольких лет в конюшне...

Бескова в своё время после стольких лет в "Динамо", которое ненавидели куда больше, приняли. Был бы результат. А Каррера что-то да... Даже не знаю: его ли слили "игрочишки" или ему РФ осточертела. Возможно, и то, и другое.
А чё: Карпова вернуть, нет? Аленичева позвать? Тихонова? Нет? innocent
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#19  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:50)
  • 0
  •  (6)

Gerolsteiner 1001,
Нет. Это Даумм.С Еремой будет трубку мира курить.
Кто только не был на свиноферме ветеринаром, а воз и ныне там.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#18  Riders1990  bunker (Сегодня, 21:49)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Спартаковец нужен.Перечисленные не в кассу совсем.Тихонов свободен!Вот лучший вариант сейчас


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#17  Медведь Русский   (Сегодня, 21:48)
  • +1
  •  (3)

Черчесов с Бердыевым не захотят. Слуцкого врятли болельщики примут после стольких лет в конюшне...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#16  Agasphere  Москва (Сегодня, 21:46)
  • 0
  •  (2)
online

Может Невио Скалу вернуть, пыль стряхнув? bowtie
Опять же, на переводчиках Федун сэкономит (новых не потребуется), а?
Скалу же точно так же слили. Пусть отыграется дедушка! rage
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#15  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:44)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Не убирайте Великого Тренера! Он лучший, посто не везёт.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#14  zenitchik123   (Сегодня, 21:44)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
спасти свинарник...
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#13  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 21:42)
  • -2
  •  (4)
online

А чем жардим хорош? Вот если бы Лопетеги из Реала или Лёв. Эт было бы круто!
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#12  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 21:38)
  • +5
  •  (11)
online

Цитата: Ninja
Слуцкий возглавит, адназначна


в тот же день станет Настоящим Спартаковцем и великолепным специалистом.

это примерно как ерёма из проклятого наркота превратился в перспективного плеймейкера.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#11  Sergeevich   (Сегодня, 21:37)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,
Ага, а пятого вообще нет.
«Серьезный немецкий тренер». laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 21:35)
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Пивовед
а Серьёзный немец- это Лёв.
Вот это будет окуительно.

Только клопп.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 21:35)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Серьезный немец , это час не Йоахим Лев ???
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#8  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:34)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Первые 3 не рассматриваются. Откуда такая лажа? Пока только Жардим в списке.


щас в прессе такая жара пойдёт с кандидатами.
а назначат в итоге Мостового.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#7  Quincy   (Сегодня, 21:33)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Я за серьезного немецкого тренера)

Цитата: Ninja
Слуцкий возглавит, адназначна

его еще не уволили?))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#6  Ninja   (Сегодня, 21:32)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Слуцкий возглавит, адназначна
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#5  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:31)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
первые три кандидатуры точно не возможны....
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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