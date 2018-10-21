Источник: в шорт листе "Спартака" четыре фамилии, которые могут заменить Карреру

"Спартак" проиграл "Арсеналу" в матче 11-го тура РПЛ (2:3). Третье подряд домашнее поражение красно-белых опустило их на 7-ю строчку в чемпионате.По информации источника, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может быть уволен в ближайшее время.Существует пять кандидатов на замену итальянцу: Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий ("Витесс"), Курбан Бердыев ("Рубин"), Леонарду Жардим (без клуба) и серьезный немецкий тренер (имя пока неизвестно).