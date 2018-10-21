Василий Конов: вопрос по отставке Карреры решен

Известный спортивный журналист Василий Конов сообщил, что "Спартак" уволил главного тренера Массимо Карреру."Вопрос по отставке Массимо решен. Дальше технические детали и подбор кандидатов.Уже предлагали кандидатуру помощника Йоахима Лева, но сразу же был отказ. Моим фаворитом остается Черчесов (не в курсе контактировали ли, слухи были, но без конкретики)", – написал Конов в своем телеграм-канале.