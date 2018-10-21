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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Василий Конов: вопрос по отставке Карреры решен
Известный спортивный журналист Василий Конов сообщил, что "Спартак" уволил главного тренера Массимо Карреру.
"Вопрос по отставке Массимо решен. Дальше технические детали и подбор кандидатов.
Уже предлагали кандидатуру помощника Йоахима Лева, но сразу же был отказ. Моим фаворитом остается Черчесов (не в курсе контактировали ли, слухи были, но без конкретики)", – написал Конов в своем телеграм-канале.
Телеграм канал Василия Конова
"Вопрос по отставке Массимо решен. Дальше технические детали и подбор кандидатов.
Уже предлагали кандидатуру помощника Йоахима Лева, но сразу же был отказ. Моим фаворитом остается Черчесов (не в курсе контактировали ли, слухи были, но без конкретики)", – написал Конов в своем телеграм-канале.
Телеграм канал Василия Конова
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