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Василий Конов: вопрос по отставке Карреры решен

Известный спортивный журналист Василий Конов сообщил, что "Спартак" уволил главного тренера Массимо Карреру.

"Вопрос по отставке Массимо решен. Дальше технические детали и подбор кандидатов.

Уже предлагали кандидатуру помощника Йоахима Лева, но сразу же был отказ. Моим фаворитом остается Черчесов (не в курсе контактировали ли, слухи были, но без конкретики)", – написал Конов в своем телеграм-канале.

Телеграм канал Василия Конова
Теги: Спартак Каррера Черчесов
Сегодня, 21:33
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13
(7)
#13  SPV 77  Брянск (Сегодня, 22:26)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Идеальный вариант до конца чемпионата Черчесов и время будет на поиски тренера, а может СС и посовмещает если толк будет
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#12  Гастэряну   (Сегодня, 22:14)
  • +1
  •  (3)
online

опг ромашка победила итальянскую мафию.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#11  на и мудрейший  север (Сегодня, 22:09)
  • +1
  •  (3)

не..не пойдет .. зачем ему на 2 фронта ...усы сборной все таки..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#10  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 22:09)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Agasphere
Вот только не Саламыча. Автобус и "Спартак" не совместимы, увы, при всём огромном уважении к ССЧ как к истинно спарткаовцу по духу. smirk
Вроде бы, тест-заезд это уже показал.

Насмешил,спам кроме как вторым номером давным давно положительных результатов не показывает,потому и проигрывает всякому шлаку,что приходится играть первым номером...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#9  нетрал   (Сегодня, 22:06)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
добили
и итальянца .. ногами осталось по питать ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#8  Riders1990  bunker (Сегодня, 22:05)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спешит Федун как всегда...До зимы нужно было подождать...Жардим?Теперь футболистам португальский учить?А если как с Эмери выйдет?Каррера это наш счастливый случай,потом так уже не фартанет.В общем непонятная ситуация и неоднозначная


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#7  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:04)
  • -2
  •  (6)
online

Вот только не Саламыча. Автобус и "Спартак" не совместимы, увы, при всём огромном уважении к ССЧ как к истинно спарткаовцу по духу. smirk
Вроде бы, тест-заезд это уже показал.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#6  zloy   (Сегодня, 21:50)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Барселона»
miktar,
Спартак вам во 2 круге засадит))
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#5  miktar   (Сегодня, 21:48)
  • -2
  •  (14)
online

а спртак это что?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#4  RenarTickle  Москва (Сегодня, 21:47)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
belozero,
Грустный юмор... pensive
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#3  belozero  Ленинградская область Кириши (Сегодня, 21:39)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Обошли Реал в скорости увольнения?)
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:38)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
мда...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 21:36)
  • +5
  •  (17)

Черечесов не дурак, чтоб уходить сейчас из работающей команды, в команду хз чего.
Тем более, у него больше шансов провести боле менее успешный чемпионам Европы со сборной, и уехать тренировать приличный клуб в Европу, чем сейчас в Спартак...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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