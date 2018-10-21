Евгений Ловчев: о каком новом контракте Кутепова вообще можно говорить?

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о возможном уходе Массимо Карреры с поста главного тренера."Спартак", который строился у нас на глазах, просто разрушили до основания... Я смотрю на того же Комбарова, и у меня ощущение, что человек просто отбывает номер. Или взять Кутепова. Недавно выступал его папа по поводу контракта сына. О каком контракте вообще можно говорить? Вы хотя бы видите, как играет Илья? Он летит в подкат в своей штрафной площади, пытаясь спасти ситуацию!.. И это человек, получивший звание заслуженного мастера спорта. Пытаюсь представить, чтобы такое изобразили защитники, тоже заслуженные мастера спорта, Альберт Шестернёв или Муртаз Хурцилава, и не могу…Не раз мы слышали, что Каррера — хороший мотиватор. Но мотивация — это одна сторона медали. Когда мотивация заканчивается, нужен класс. А его, судя в том числе по игре "Зенита" с "Динамо", в нашем чемпионате сейчас нет. Почему в дубль отправлены Глушаков и Ещенко? Без них команда лучше играть не стала. И я хочу спросить у руководства — Наиля Измайлова, Серёжи Родионова — почему ситуацию никак не изменили?Теперь Карреру заменят на кого-то другого. Наверное, опять мотивация появится. Вместе с Глушаковым и Ещенко в основе. Они ведь умеют играть. Как и все, кто сейчас выходит в составе "Спартака". Но кто точно не умеет, так это Кутепов. Ребят, сколько же он "валит"…Мне очень жаль, что всё так со "Спартаком", ведь ещё в начале чемпионата я говорил, что команда поборется с «Зенитом» за первое место», — написал Ловчев в фейсбуке.