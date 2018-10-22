Матчи 11-го тура РПЛ посетили 112 482 болельщика

Матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги посетили 112 482 болельщика. По этому показателю 11-й тур стал одним из худших в сезоне-2018/19 – третий с конца. Меньше зрителей побывало только на матчах 9-го (107 580) и 7-го (102 951) туров. Самым посещаемым туром пока остаётся 6-й (184 313).Самой посещаемой в 11-м туре стала игра "Спартака" с тульским "Арсеналом" (2:3), которая прошла в Москве на стадионе "Открытие Арена". На матче присутствовали 31 684 зрителя.Самая низкая посещаемость была отмечена в матче "Оренбург" — "Енисей" (0:0). На стадионе "Газовик" собрались 4422 болельщика.