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Руслан Нигматуллин: пока говорить о прямой конкуренции между "Зенитом" и "Спартаком" нельзя

Бывший голкипер "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ, в котором "Спартак" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" — 2:3.

"Спартак", конечно, сегодня удивил и в очередной раз неприятно. Много потерь в Москве. Сегодня, такое ощущение, что были две разные команды в первом тайме и во втором, две разные команды в атаке и в обороне.

В обороне проходной двор, большие свободные зоны, которыми более скоростные игроки "Арсенала" очень хорошо воспользовались. Видно, что крайние защитники, а в данном случае Кутепов и Комбаров, очень сильно уступали в скорости. Оборона выглядела очень медлительной. Это заслуженная победа "Арсенала". Хотя, конечно, в первом тайме казалось, что беды "Спартаку" ничего не предвещало, у Максименко был шанс отбить пенальти.

2:1 после первого тайма — очень хороший задел, но красно-белым слишком легко давалась игра, чтобы во втором тайме команда вышла совершенно в другом настрое и состоянии. Замены тоже не пошли на усиление, если кому-то и в актив эта игра, то только "Арсеналу".

Не стало ли тенденцией для "Спартака" проигрывать, когда проигрывают конкуренты? Есть такая особенность, если команда в порядке, она вообще не смотрит, как играют соперники. Она просто выходит на поле и делает свое дело. Поэтому на данный момент недостатком может быть психология победителя — осечки соперника в какой-то момент расслабляют, но "Спартаку" до "Зенита" в очковом эквиваленте далековато. Пока разрыв большеват, и говорить что-то о прямой конкуренции между "Зенитом" и "Спартаком" нельзя. Когда таких осечек будет меньше, тогда "Спартак" будет наравне с "Зенитом", - цитирует Нигматуллина Sport24.
Теги: Нигматуллин Спартак Зенит
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