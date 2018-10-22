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Алан Чочиев: Кокорин и Мамаев уже начали тренироваться. Настоящие профессионалы

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев в инстаграме в очередной раз поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые были взяты под стражу до 8 декабря.

"Все будет хорошо, братья. Вы пройдете через это испытание и станете сильнее. Я знаю, что вы даже там не унываете и уже начали тренироваться. Настоящие профессионалы", — написал Чочиев в инстаграме.
Теги: Чочиев Кокорин Мамаев
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