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Зе Луиш: давайте оставаться на позитиве

Нападающий "Спартака" Зе Луиш после поражения от "Арсенала" (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России призвал болельщиков красно-белых сохранять оптимизм.

"Давайте оставаться на позитиве", - написал Зе Луиш в Инстаграме.

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Lets keep positive...??????

A post shared by Zeluis (@zeluis_9) on

Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 02:23
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