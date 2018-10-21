Зе Луиш: давайте оставаться на позитиве

Нападающий "Спартака" Зе Луиш после поражения от "Арсенала" (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России призвал болельщиков красно-белых сохранять оптимизм."Давайте оставаться на позитиве", - написал Зе Луиш в Инстаграме.