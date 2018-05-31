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Зу Луиш: давайте сохранять позитив (фото)

Нападающий "Спартака" Зе Луиш прокомментировал в своем инстаграме поражение от тульского "Арсенала" (2:3).

"Давайте сохранять позитив", – написал Зе Луиш.

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Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 08:56
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#5  horse72  Сибирь (Сегодня, 09:54)
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Болеет за:
ЦСКА
А мы, болельщики других клубов, итак на позитиве. Почаще нас так радуйте. Уж очень по душе смотреть, как спесь секты улетучивается с каждым туром, как они после каждого неудачного матча начинают выгонять из команды то тренера, то игроков.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#4  Миша Люберцы   (Сегодня, 09:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей_Новгород
Кстати вчера Зе Луиш фактически единственный к кому не было вопросов по игре, остальные просто дно, даже к сожалению Рома Зобнин потух.

Зобнин - трудяга и пахарь... Вроде все делает правильно и отнять и подстраховать, и обыграть может, но всё - на своей половине, а как только - ближе к штрафной соперника ... не знает , что делать с мячом . В каждом матче у него по несколько моментов, где надо отдать элементарный пас в ноги партнеру на 3 метра, сыграть в стенку ... одни обрезы и потери. С реализацией - ещё хуже. В этом сезоне в каждой игре, момент - за моментом . Ни головой - из вратарской, ни с 5 метров - подставить ногу, ни пробить с убойной позиции... ничего нет... Это ему не дано ... Игрок - то хороший - работяга , но с огромными проблемами в детско - юношеском футболе. Поэтому играет в Спартаке и в России. За рубеж ? Это - смешно...Такой же - Головин...бей - беги. В футболе , ты или "родился с головой "... или ты игрок нашей ПЛ, другого не дано...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 09:30)
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Болеет за:
«Зенит»
противная обезьяна

сразу видно - просто упивается собой нарцисс...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  Realist2000   (Сегодня, 09:11)
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Лучше бы молчал - то,что вы вытворяете на поле ничем не уступает тому,что сделали мамаев с кокориным. Жаль невозможно иск предъявить за наносимый моральный ущерб в течении уже года...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 09:07)
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Болеет за:
«Барселона»
Кстати вчера Зе Луиш фактически единственный к кому не было вопросов по игре, остальные просто дно, даже к сожалению Рома Зобнин потух.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
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