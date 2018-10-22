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Гурам Аджоев: лучшего подарка на день рождения, чем победа над "Спартаком", не придумаешь

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над "Спартаком" (3:2).

"Такая победа навсегда останется в истории тульского футбола. Обыграть "Спартак" на его стадионе, дважды уступая в счете по ходу матча, дорогого стоит. Мы победили за счет командных действий, благодаря тому что не запаниковали в трудные минуты, а до конца придерживались плана, который выбрал тренерский штаб.

Именно такие матчи – яркие, эффектные, запоминающиеся, с большим количеством голевых моментов – являются отличной рекламой всего российского футбола. Лучшего подарка на день рождения и не придумаешь! (18 октября Гураму Аджоеву исполнилось 57 лет)", - сказал Аджоев.

"Чемпионат"
Теги: Арсенал Тула Спартак Аджоев
Сегодня, 09:13
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#1  Spartacus1971   (Сегодня, 09:22)
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Болеет за:
«Спартак»
А чему радоваться,тому что тренер наш выпустил такую оборону?Всех основных припас для рейнджеров,наверное посчитал что тот матч будет важнее чем этот.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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