Гурам Аджоев: лучшего подарка на день рождения, чем победа над "Спартаком", не придумаешь

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над "Спартаком" (3:2)."Такая победа навсегда останется в истории тульского футбола. Обыграть "Спартак" на его стадионе, дважды уступая в счете по ходу матча, дорогого стоит. Мы победили за счет командных действий, благодаря тому что не запаниковали в трудные минуты, а до конца придерживались плана, который выбрал тренерский штаб.Именно такие матчи – яркие, эффектные, запоминающиеся, с большим количеством голевых моментов – являются отличной рекламой всего российского футбола. Лучшего подарка на день рождения и не придумаешь! (18 октября Гураму Аджоеву исполнилось 57 лет)", - сказал Аджоев.