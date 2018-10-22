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Хабиб Нурмагомедов: я болею за весь российский футбол

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 11-го тура РПЛ "Спартак" – "Арсенал" (2:3), рассказал о своих клубных предпочтениях.

"Я переживаю за весь российский футбол. Внимательно слежу и был особенно рад успеху сборной страны на чемпионате мира.

За "Спартак" у меня от всей души болеет отец, в том числе поэтому по возможности посещаю матчи красно-белых. Кроме того, хорошо знаком с братьями Комбаровыми. Переписываемся, общаемся, знаю их отца", - рассказал Хабиб.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 09:22
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