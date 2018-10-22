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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гия Григалава: мы полностью контролировали игру - "Спартак" создал лишь несколько полумоментов
Защитник тульского "Арсенала" Гия Григалава поделился мнением о победе над "Спартаком" (3:2).
"С таким соперником, как "Спартак", вдвойне приятно побеждать, тем более, когда полностью контролируешь игру. "Спартак" создавал только полумоменты.
Спасибо большое нашим болельщикам. Мы всегда ощущаем их поддержку. Я думаю, что мы доставили удовольствие не только тем людям, которые на стадионе были, но и другим", - приводит слова Григалавы "Чемпионат"
"С таким соперником, как "Спартак", вдвойне приятно побеждать, тем более, когда полностью контролируешь игру. "Спартак" создавал только полумоменты.
Спасибо большое нашим болельщикам. Мы всегда ощущаем их поддержку. Я думаю, что мы доставили удовольствие не только тем людям, которые на стадионе были, но и другим", - приводит слова Григалавы "Чемпионат"
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