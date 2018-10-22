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Гия Григалава: мы полностью контролировали игру - "Спартак" создал лишь несколько полумоментов

Защитник тульского "Арсенала" Гия Григалава поделился мнением о победе над "Спартаком" (3:2).

"С таким соперником, как "Спартак", вдвойне приятно побеждать, тем более, когда полностью контролируешь игру. "Спартак" создавал только полумоменты.

Спасибо большое нашим болельщикам. Мы всегда ощущаем их поддержку. Я думаю, что мы доставили удовольствие не только тем людям, которые на стадионе были, но и другим", - приводит слова Григалавы "Чемпионат"
Теги: Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 09:33
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