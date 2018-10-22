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Андрей Семёнов: "Ахмату" проще играть с лидерами, чем с командами второй восьмёрки

Защитник "Ахмата" Андрей Семёнов поделился мнением о матче с "Краснодаром" (1:0).

"Страсти на поле кипели невероятные. Мы помнили игры прошлого сезона, когда упускали победу на последних минутах. Поэтому в этом матче концентрация была запредельная.

Мы всегда хотим побеждать, но игры с лидерами нам даются проще, чем с командами второй восьмёрки. Нам сложно даётся вскрытие плотной обороны соперника", — цитирует Семёнова пресс-служба грозненского клуба.
Теги: Ахмат Краснодар Семенов
Сегодня, 10:41
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#2  Quincy   (Сегодня, 12:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
одним блевотным автобусом стало больше в РПЛ
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:51)
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Болеет за:
«Ростов»
"........но игры с лидерами нам даются проще, чем с командами второй восьмёрки......."

У Ростова в этом сезоне такая же картина. (обыгрываем на выезде ЦСКА и Спартак, а дома проигрываем Крыльям Советов и Оренбургу)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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