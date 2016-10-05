Официально: Массимо Каррера уволен из "Спартака"

Совет директоров "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности главного тренера.Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен испанский специалист Рауль Рианчо."Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. ФК "Спартак-Москва" желает Каррере успехов в дальнейшей карьере", — говорится в официальном заявлении.