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Официально: Массимо Каррера уволен из "Спартака"

Совет директоров "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности главного тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен испанский специалист Рауль Рианчо.

"Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. ФК "Спартак-Москва" желает Каррере успехов в дальнейшей карьере", — говорится в официальном заявлении.

ФК "Спартак"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 11:00
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#114  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: al-les
Спасибо тренер!!! С 1979 года с командой. За этих глушаков, я больше ни ногой, федун з завидным упорством гробит клуб, а команды там давно нет, уроды!!!

Ты прав клуб не нужен Федуну. Ему нужны деньги, которые он приносит.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#113  al-les  SPB (Сегодня, 12:59)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо тренер!!! С 1979 года с командой. За этих глушаков, я больше ни ногой, федун з завидным упорством гробит клуб, а команды там давно нет, уроды!!!
Регистрация: 31.08.2018 [жалоба]
#112  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:58)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: GS
Ромашка победила.
Я здесь много раз писал, что этот сезон надо использовать на построение новой команды, а почти всех стариков и балласт нахх. Но имеющийся молодняк сходу не потянул. Без закупок не обойтись. Но если закупочный отдел Федун не разгонит, опять шлак накупят.

команду нужно строить не на молодняке, а на новых лидерах, которые смогут быстро и серьезно заменить "старую гвардию" и к ней примкнувших : Глушакова, Комбарова, Ещенко и Самедова... а также уже дискридитировавших себя легионеров : Бокетти, Адриано, Попова, Петковича!
и игроки такие сейчас у Спартака есть : Джикия, Зобнин, Ташаенв, Селихов (скоро восстановится), Мельгарехо, Рассказов, Жиго (к весне должен восстановиться)! вот к ним уже добавлять молодых и вернуть Аяза Гулиева из Ростова зимой и приобрести ещё, как минимум трех-четырех игроков (очень нужен еще один ЦЗ, т.к Кутепов не вариант и его место в командах второй восьмерки) и пара форвардов (Зе Луиш нестабилен, а Адриано не место в новом Спартаке!)

вопрос за малым. потрясти Федуна на Деньги.

Цитата: Директор
Цитата: valerman40
Теперь после застройки Тушино Федуном, весь Спартак для него обуза.

А для кого он будет не обузой? Про Авена уже сказали.

Тогда 7-8 место и не чешитесь господа.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#111  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:51)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Ромашка победила.
Я здесь много раз писал, что этот сезон надо использовать на построение новой команды, а почти всех стариков и балласт нахх. Но имеющийся молодняк сходу не потянул. Без закупок не обойтись. Но если закупочный отдел Федун не разгонит, опять шлак накупят.

команду нужно строить не на молодняке, а на новых лидерах, которые смогут быстро и серьезно заменить "старую гвардию" и к ней примкнувших : Глушакова, Комбарова, Ещенко и Самедова... а также уже дискридитировавших себя легионеров : Бокетти, Адриано, Попова, Петковича!
и игроки такие сейчас у Спартака есть : Джикия, Зобнин, Ташаенв, Селихов (скоро восстановится), Мельгарехо, Рассказов, Жиго (к весне должен восстановиться)! вот к ним уже добавлять молодых и вернуть Аяза Гулиева из Ростова зимой и приобрести ещё, как минимум трех-четырех игроков (очень нужен еще один ЦЗ, т.к Кутепов не вариант и его место в командах второй восьмерки) и пара форвардов (Зе Луиш нестабилен, а Адриано не место в новом Спартаке!)
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#110  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:49)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Поло
valerman40,
Стадион там за кланом Федунов, а не за Спартаком. Покупать команду без стадиона - затея идиота. Бизнес по-русски. Учитесь, господа!

А кому нужен стадион без команды? Басту с Тимати слушать раз в год?

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: fox771
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
й... а давно у вас тренера поменяли, не примомнишь?

ну у нас не игроки тренеров меняют

...да ну!? ...а кто цыгана сливал!?? ...а макаронника!??? ...а петржелу?! не свисти!

бомжи бревна в глазу не видят. весной сами будут гнать Семака куда подальше.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#109  Директор   (Сегодня, 12:47)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Теперь после застройки Тушино Федуном, весь Спартак для него обуза.

А для кого он будет не обузой? Про Авена уже сказали.
Регистрация: 4.04.2016 [жалоба]
#108  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:46)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: valerman40
Цитата: Директор
Цитата: valerman40
нам не тренер нужен, а нормальный (вменяемый) руководитель клуба. Не просто бухгалтер ЛУКойла, а человек, который сам может что либо сделать с нуля.

Назови кандидатуру

Например Авен. Если Спартак выставят на торги, к вечеру найдется покупатель посерьезней Федуна.

Может хватит бреда про Авена уже?
Глава Альфа-групп (в которую входит Альфа-банк) Петр Авен рассказал, что считает покупку московского футбольного клуба «Спартак» бесперспективной с точки зрения бизнеса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Я был близок к тому, чтобы купить половину "Спартака". Это уже не секрет сейчас. Это была никакая не инвестиция, это было чистое спонсорство и трата денег. Но я там был не один. Я должен был это делать с партнерами», — рассказал Авен.

Он также добавил, что некоторые члены его команды по объективным причинам не могли стать акционерами «Спартака», поэтому покупка не состоялась. Авен не уточнил, когда это произошло. По его словам, сейчас с точки зрения бизнеса эта сделка бесперспективна.

Теперь после застройки Тушино Федуном, весь Спартак для него обуза.

Цитата: Директор
Цитата: valerman40
Например Авен.

Авен ни раз заявлял, что ему покупка Спартака неинтересна.

Цитата: valerman40
Если Спартак выставят на торги, к вечеру найдется покупатель посерьезней Федуна.

Тебя не настораживает история с ХК Спартак?

это разные вещи.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#107  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:40)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ай как жалко,одно радует Федун то остался.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#106  Болела  г.Москва (Сегодня, 12:33)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Следовало ожидать. Три поражения подряд на своем поле, вылет из Лиги чемпионов, одно очко в двух матчах в Лиге УЕФА, чехарда с составом. Команде нужна встряска.
Каррере спасибо за чемпионство, но срочно нужны перемены в руководстве.


--------------------
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
#105  Сибирячок   (Сегодня, 12:32)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: Директор
Цитата: valerman40
нам не тренер нужен, а нормальный (вменяемый) руководитель клуба. Не просто бухгалтер ЛУКойла, а человек, который сам может что либо сделать с нуля.

Назови кандидатуру

Например Авен. Если Спартак выставят на торги, к вечеру найдется покупатель посерьезней Федуна.

Может хватит бреда про Авена уже?
Глава Альфа-групп (в которую входит Альфа-банк) Петр Авен рассказал, что считает покупку московского футбольного клуба «Спартак» бесперспективной с точки зрения бизнеса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Я был близок к тому, чтобы купить половину "Спартака". Это уже не секрет сейчас. Это была никакая не инвестиция, это было чистое спонсорство и трата денег. Но я там был не один. Я должен был это делать с партнерами», — рассказал Авен.

Он также добавил, что некоторые члены его команды по объективным причинам не могли стать акционерами «Спартака», поэтому покупка не состоялась. Авен не уточнил, когда это произошло. По его словам, сейчас с точки зрения бизнеса эта сделка бесперспективна.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#104  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:30)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: Директор
Цитата: valerman40
нам не тренер нужен, а нормальный (вменяемый) руководитель клуба. Не просто бухгалтер ЛУКойла, а человек, который сам может что либо сделать с нуля.

Назови кандидатуру

Например Авен. Если Спартак выставят на торги, к вечеру найдется покупатель посерьезней Федуна.

оставьте уже Авена в покое.


05 ОКТ 2016

Подробнее на РБК:
здесь

«Я был близок к тому, чтобы купить половину «Спартака». У нас там было NDA (соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. — Прим. «РБК-Спорт») подписано. Я PriceWaterhouse нанимал. Это уже не секрет сейчас. Это была никакая не инвестиция, это было чистое спонсорство и трата денег.

Но я там был не один. Я должен был это делать с партнерами. У нас была некая группа. Один из них тут выступал только что — Леонид Богуславский. Был один из наших потенциальных партнеров в этом деле. Так получилось, что некоторые члены моей команды по объективным причинам не могут сегодня быть акционерами «Спартака». Не хочу вдаваться в детали. Это была первая и главная причина, почему это рассыпалось.

Второе — мы увидели, что это будет сложное партнерство. Сегодня с «ЛУКОЙЛом», который владеет второй половиной. Мы оценили, что, наверное, это очень трудно — этим делом заниматься. Сегодня как бизнес мне не кажется это перспективным», — заявил Авен.


в стране звездец, замораживаются и более выгодные проекты, чем спонсорская трата денег без отдачи на футбольный клуб.

так что Федун- это надолго.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#103  safonas   (Сегодня, 12:29)
  • -1
  •  (3)

нет бы найти сначала тренера раз решили Макара слить, но ставить не понятно кого у руля перед важными матчами... опять настанут смутные времена


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#102  Директор   (Сегодня, 12:28)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Например Авен.

Авен ни раз заявлял, что ему покупка Спартака неинтересна.

Цитата: valerman40
Если Спартак выставят на торги, к вечеру найдется покупатель посерьезней Федуна.

Тебя не настораживает история с ХК Спартак?
Регистрация: 4.04.2016 [жалоба]
#101  Поло   (Сегодня, 12:23)
  • +2
  •  (6)
online

valerman40,
Стадион там за кланом Федунов, а не за Спартаком. Покупать команду без стадиона - затея идиота. Бизнес по-русски. Учитесь, господа!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#100  Конек   (Сегодня, 12:20)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: FANAT309903
А причем тренер? может игроков сменить надо!!! Минусуйе мой комент !!!

а может руководство и владельца?
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#99  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 12:18)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Уволили и правильно поступили, Каррера за все время не поставил игру не в атаке не в защите, в этом сезоне туссовал состав от бессилия так как по профессиональным качествам он посредственность, первый сезон удача, второй на старых дрожжах, третий развалил команду и подставил клуб в невгодном положении, а что тут говорят за стариков то они просто не хотели мириться с этим тренерским авторитарным бардаком.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#98  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:17)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
новый тренер, новая команда, новые надежды, старые мечты...

Спалетти
Виллаш-Боаш
Луческу
Манчини
Семак
Веденеев
Зырянов
Радимов
Дядюн.

Миллер: Зенит-всё ещё самая популярная команда.
(и пьяненько засмиялсо...).


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#97  Quincy   (Сегодня, 12:15)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Глупышка,у Гинера основной бизнес на Украине был,и после майдана проблемы начались с ним.Оттуда и долги.

И оттуда тоже,но как Иванова отодвинули и судить судьи стали цска по другому,ты наверное забыл на чьи деньги жил и по сей деньги живет цска?

Бюджет: 4.3-4.5 млрд. рублей.

Спонсоры: «Россети», «Аэрофлот», «Вертолеты России» (государственные компании с частным капиталом), КРОК (IT-отрасль) и ЕКА (топливная компания).

«Армейцам» деньги, которых постоянно не хватает, дают и частные спонсоры, и государственные компании. Годовой бюджет сам Гинер оценивает в 4.3-4.5 млрд. рублей. А долги клуба в результате возведения арены, которая приносит намного меньше прибыли, чем планировали, в УЕФА оценили в 224 млн. евро. Ситуация непростая, поскольку надо держаться на плаву, отдавая кредиты.

Так что понятно, почему ЦСКА не подписывает контракты даже со свободными агентами или теми, кого можно забрать у клубов РФПЛ за небольшие деньги. Гинер говорил в прошлом году, что клуб близок к выходу «в ноль», и когда тратишь ноль евро на новичков – проще балансировать. Ведь у ЦСКА нет царских спонсорских контрактов, как у того же «Зенита». Кроме того, москвичи сами одалживали деньги на стадион, не за 1 рубль его получили.

«Россети» (на 60% госкомпания) выдают клубу неплохие деньги – 820 млн. рублей. Изначально обещали больше, но потом передумали. «Аэрофлот» и «Вертолеты России» («Ростех», только в профиль) тоже скидываются. Получается, выступления ЦСКА в ЛЧ оплачивает и государство? Гинер скажет, что там только частные деньги, но компании-то не совсем частные. Поэтому ползут слухи о продаже ЦСКА в частные богатые руки. Например, сыну Романа Абрамовича.
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#96  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:15)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Директор
Цитата: valerman40
нам не тренер нужен, а нормальный (вменяемый) руководитель клуба. Не просто бухгалтер ЛУКойла, а человек, который сам может что либо сделать с нуля.

Назови кандидатуру

Например Авен. Если Спартак выставят на торги, к вечеру найдется покупатель посерьезней Федуна.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#95  FANAT309903   (Сегодня, 12:15)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
А причем тренер? может игроков сменить надо!!! Минусуйе мой комент !!!
Регистрация: 18.08.2017 [жалоба]
#94  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:14)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fox771
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
й... а давно у вас тренера поменяли, не примомнишь?

ну у нас не игроки тренеров меняют

...да ну!? ...а кто цыгана сливал!?? ...а макаронника!??? ...а петржелу?! не свисти!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#93  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:14)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Единственное белое пятно и то стерли! Уроды и свиньи не благодарные!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#92  Blessing  Спб (Сегодня, 12:12)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Завидую я спартаку, новый тренер, новая команда, новые надежды, старые мечты...


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#91  Charodei  Борзя (Сегодня, 12:11)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
Глупышка,у Гинера основной бизнес на Украине был,и после майдана проблемы начались с ним.Оттуда и долги.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#90  GS  Москва (Сегодня, 12:10)
  • +4
  •  (6)

Ромашка победила.
Я здесь много раз писал, что этот сезон надо использовать на построение новой команды, а почти всех стариков и балласт нахх. Но имеющийся молодняк сходу не потянул. Без закупок не обойтись. Но если закупочный отдел Федун не разгонит, опять шлак накупят.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#89  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:10)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Пивовед,
Я даже смеяться сейчас не бу.


можешь пойти и приласкать у очередного баклана, ишак.

или ты думаешь, что кто-то поверит в вашу клоунаду с Мордовией 4-6 ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#88  Директор   (Сегодня, 12:06)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
нам не тренер нужен, а нормальный (вменяемый) руководитель клуба. Не просто бухгалтер ЛУКойла, а человек, который сам может что либо сделать с нуля.

Назови кандидатуру
Регистрация: 4.04.2016 [жалоба]
#87  Charodei  Борзя (Сегодня, 12:06)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Я даже смеяться сейчас не буду, т.к. грешно смеяться над больными и убогими людьми.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#86  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 12:06)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Количество ботов только что зареганных и костерящих Карреру оче6ь удивляет. Спланированная акция все таки.
На Совспорте и других ресурсах аналооичная читувци, массовые регания и каменты строго против Карреры
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#85  Сибирячок   (Сегодня, 12:05)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Сибирячок,
Я знаю,что правда-это штука жестокая.Так найди в себе силы согласиться с очевидным,без придумывания разных удобных отговорок.

Правда - это не про тебя. Про тебя - это бред.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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